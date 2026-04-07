07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Bulls, Arturas Karnisovas ve Marc Eversley ile yollarını ayırdı

Chicago Bulls organizasyonu, basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Arturas Karnisovas ve genel menajer Marc Eversley ile yollarını ayırdı.

calendar 07 Nisan 2026 12:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bulls, Arturas Karnisovas ve Marc Eversley ile yollarını ayırdı
Chicago Bulls organizasyonu, basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Arturas Karnisovas ve genel menajer Marc Eversley ile yollarını ayırdı.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Bulls yönetimi, altı sezondur takımın ön ofisini yöneten Karnisovas dönemini sona erdirme kararı aldı.

Kulübün Başkanı ve CEO'su Michael Reinsdorf yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımızın hak ettiği başarıyı yakalayamadık" ifadelerini kullanırken, yeni bir yola girmenin kendi sorumluluğu olduğunu vurguladı. Reinsdorf ayrıca taraftarların yaşadığı hayal kırıklığını anladığını belirterek, "Bu işi doğru yapmak için tamamen kararlıyım" dedi.

Karnisovas yönetimindeki Bulls, toplamda 224 galibiyet ve 254 mağlubiyet aldı. Chicago ekibi bu süreçte üst üste üç sezon Play-In Turnuvası'na katılmayı başarsa da bu sezon playoff dışında kaldı. Altı yıllık dönemde Bulls yalnızca bir kez playofflara yükseldi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
