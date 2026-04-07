Bulls, Arturas Karnisovas ve Marc Eversley ile yollarını ayırdı

Chicago Bulls organizasyonu, basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Arturas Karnisovas ve genel menajer Marc Eversley ile yollarını ayırdı.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Bulls yönetimi, altı sezondur takımın ön ofisini yöneten Karnisovas dönemini sona erdirme kararı aldı.



Kulübün Başkanı ve CEO'su Michael Reinsdorf yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımızın hak ettiği başarıyı yakalayamadık" ifadelerini kullanırken, yeni bir yola girmenin kendi sorumluluğu olduğunu vurguladı. Reinsdorf ayrıca taraftarların yaşadığı hayal kırıklığını anladığını belirterek, "Bu işi doğru yapmak için tamamen kararlıyım" dedi.



Karnisovas yönetimindeki Bulls, toplamda 224 galibiyet ve 254 mağlubiyet aldı. Chicago ekibi bu süreçte üst üste üç sezon Play-In Turnuvası'na katılmayı başarsa da bu sezon playoff dışında kaldı. Altı yıllık dönemde Bulls yalnızca bir kez playofflara yükseldi.



