UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı çarşamba günü başlayacak.

calendar 07 Nisan 2026 11:40
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı çarşamba günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde yarın ve 9 Nisan Perşembe günü 4 karşılaşma oynanacak.

Bu turda rövanş maçları, 16 Nisan Perşembe günü yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.

Ligde çeyrek final ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Çarşamba:

19.45 Braga (Portekiz) - Real Betis (İspanya)

Perşembe:

22.00 Freiburg (Almanya) - Celta Vigo (İspanya)

22.00 Porto (Portekiz) - Nottingham Forest (İngiltere)

22.00 Bologna (İtalya) - Aston Villa (İngiltere)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
