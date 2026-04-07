07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Galatasaray MCT Technic'te hedef seriyi eşitlemek!

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında La Laguna Tenerife ile karşılaşacak.

calendar 07 Nisan 2026 12:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında çarşamba günü sahasında İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Son 16 turu I Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle eşleşen sarı-kırmızılılar, ilk maçta rakibine 84-83 yenilerek seride 1-0 geriye düştü.

Sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanması durumunda seride durumu eşitleyecek ve Dörtlü Final'e kalacak takımı 15 Nisan'da İspanya'da oynanacak serinin üçüncü müsabakası belirleyecek.

Karşılaşmayı La Laguna Tenerife'nin kazanması halinde İspanyol ekibi Dörtlü Final'e yükselecek.

Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final'e kalması halinde Rytas Vilnius (Litvanya)-ERA Nymburk (Çekya) eşleşmesinin kazananıyla finale yükselmek için mücadele edecek.

Dörtlü Final organizasyonu, İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
