Altınordu, ligde 4'te 4 peşinde

2'nci Lig Beyaz Grup'ta teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde son 3 maçını kazanarak aylarca kurtulamadığı düşme hattının 5 puan üzerine yükselen, 28 puanlı 15'inci sıradaki Altınordu, çarşamba günü deplasmanda bir basamak altında yer alan 23 puanlı Beykoz Anadoluspor karşısında üst üste 4'üncü galibiyetini almaya çalışacak.



Maltepe Hasan Polat Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 35'inci hafta mücadelesini Yücel Büyük yönetecek.



Ligde son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçen ve 4 haftadır kalesini gole kapatan İzmir temsilcisi, bir galibiyet daha alıp son 3 haftaya avantajını koruyarak girmeyi hedefliyor.



Altınordu bu maçı da kazanırsa kurtuluşunu matematiksel olarak ilan etmeye çok yaklaşacak.



Kırmızı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı stoper Sadi forma giyemeyecek. Cezası biten orta saha oyuncusu Yılmaz ise görev yapabilecek.



