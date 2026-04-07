The Boys 5. sezon ne zaman?

Bütün planlarını Vought'un yıkılışına veya Homelander'ın zaferine göre ayarlayan dizi tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Ekran serüvenini efsanevi bir sonla noktalamaya hazırlanan dizinin takvimi netleşti. Peki, o kanlı savaş ne zaman başlıyor?

Kısa ve net cevap: The Boys'un 5. ve final sezonu, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü Amazon Prime Video platformunda prömiyer yapacak! Dizinin yaratıcısı Eric Kripke ve Amazon cephesinden yapılan resmi açıklamalara göre; efsanevi dizi bu beşinci sezonuyla birlikte ekranlara kalıcı olarak veda edecek.

Yayın stratejisinde bir değişikliğe gitmeyen platform, 8 Nisan tarihinde ilk iki bölümü aynı anda izleyiciyle buluşturarak final sezonunun açılışını yapacak. Geri kalan altı bölüm ise haftalık olarak her çarşamba yayınlanmaya devam edecek.

Homelander ve Butcher'ın arasındaki son hesaplaşmanın yaşanacağı 8 bölümlük final sezonunun resmi yayın takvimi şu şekilde işleyecek:

1. ve 2. Bölüm ("Fifteen Inches of Sheer Dynamite" & 2. Bölüm): 8 Nisan 2026 Çarşamba (Büyük Prömiyer)

3. Bölüm: 15 Nisan 2026 Çarşamba

4. Bölüm: 22 Nisan 2026 Çarşamba

5. Bölüm: 29 Nisan 2026 Çarşamba

6. Bölüm: 6 Mayıs 2026 Çarşamba

7. Bölüm: 13 Mayıs 2026 Çarşamba

8. Bölüm ("Blood and Bone" - Büyük Final): 20 Mayıs 2026 Çarşamba

YENİ SEZONDA BİZİ NELER BEKLİYOR? (FİNAL DEVRİ)

Resmi özetlere ve yayınlanan nefes kesici fragmanlara göre final sezonu; Homelander'ın adeta tüm dünyaya hükmettiği ve egosuyla her şeyi şekillendirdiği bir noktada başlıyor. Hughie, Mother's Milk ve Frenchie gibi isimlerin hapsedildiği karanlık bir düzende, Butcher'ın tüm "Supes" (süper kahraman) ırkını haritadan silebilecek ölümcül bir virüsle geri dönüşü, dünyayı sonsuza dek değiştirecek olaylar silsilesinin fitilini ateşleyecek.