Haber Tarihi: 07 Nisan 2026 15:20 -
Güncelleme Tarihi:
07 Nisan 2026 15:20
The Boys 5. sezon ne zaman?
Televizyon dünyasının kurallarını baştan yazan, süper kahraman kavramına en kanlı ve en karanlık yorumu katan Amazon Prime Video'nun fenomen dizisi "The Boys" cephesinden dev bir haber geldi! Dördüncü sezonun o akılalmaz finalinin ardından Butcher'ın yeni planı ve Homelander'ın mutlak gücü ele geçirmesiyle nefeslerini tutan milyonlarca hayran, büyük final için geri sayıma başladı. Vought International'ın kirli sırları ve bitmek bilmeyen güç savaşlarının nereye varacağını merak eden izleyiciler, arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu araştırıyor. Peki, The Boys 5. sezon ne zaman çıkacak? Sevilen dizinin final sezonu yayın takvimi nasıl olacak, ilk bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte ekranların en vahşi süper kahraman evreninden gelen son dakika tarih duyurusu ve tüm detaylar...
Bütün planlarını Vought'un yıkılışına veya Homelander'ın zaferine göre ayarlayan dizi tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Ekran serüvenini efsanevi bir sonla noktalamaya hazırlanan dizinin takvimi netleşti. Peki, o kanlı savaş ne zaman başlıyor?
THE BOYS 5. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK? (BÜYÜK FİNAL)Kısa ve net cevap: The Boys'un 5. ve final sezonu, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü Amazon Prime Video platformunda prömiyer yapacak! Dizinin yaratıcısı Eric Kripke ve Amazon cephesinden yapılan resmi açıklamalara göre; efsanevi dizi bu beşinci sezonuyla birlikte ekranlara kalıcı olarak veda edecek.Yayın stratejisinde bir değişikliğe gitmeyen platform, 8 Nisan tarihinde ilk iki bölümü aynı anda izleyiciyle buluşturarak final sezonunun açılışını yapacak. Geri kalan altı bölüm ise haftalık olarak her çarşamba yayınlanmaya devam edecek.THE BOYS FİNAL SEZONU BÖLÜM TAKVİMİ (NİSAN - MAYIS 2026)Homelander ve Butcher'ın arasındaki son hesaplaşmanın yaşanacağı 8 bölümlük final sezonunun resmi yayın takvimi şu şekilde işleyecek:1. ve 2. Bölüm ("Fifteen Inches of Sheer Dynamite" & 2. Bölüm): 8 Nisan 2026 Çarşamba (Büyük Prömiyer)3. Bölüm: 15 Nisan 2026 Çarşamba4. Bölüm: 22 Nisan 2026 Çarşamba5. Bölüm: 29 Nisan 2026 Çarşamba
6. Bölüm: 6 Mayıs 2026 Çarşamba7. Bölüm: 13 Mayıs 2026 Çarşamba8. Bölüm ("Blood and Bone" - Büyük Final): 20 Mayıs 2026 ÇarşambaYENİ SEZONDA BİZİ NELER BEKLİYOR? (FİNAL DEVRİ)Resmi özetlere ve yayınlanan nefes kesici fragmanlara göre final sezonu; Homelander'ın adeta tüm dünyaya hükmettiği ve egosuyla her şeyi şekillendirdiği bir noktada başlıyor. Hughie, Mother's Milk ve Frenchie gibi isimlerin hapsedildiği karanlık bir düzende, Butcher'ın tüm "Supes" (süper kahraman) ırkını haritadan silebilecek ölümcül bir virüsle geri dönüşü, dünyayı sonsuza dek değiştirecek olaylar silsilesinin fitilini ateşleyecek.
