07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Galatasaraylı oyuncular, Icardi'den umudu kesti

Trabzonspor maçı sonrasında mini bir toplantı yapan Galatasaraylı oyuncular, Nijeryalı golcüyle yapılan önde baskı ve presin, Icardi ile gerçekleşmediği konusunda hemfikir...

calendar 07 Nisan 2026 10:05
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Osimhen'in olmadığı bir maçta daha Galatasaray puan kaybederken, yerine oynayan Icardi, Trabzon'da döküldü.

Hareketsiz kalan ve topla çok az buluşan Arjantinli yıldız, tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. Sarı-kırmızılı oyuncular da takım arkadaşları Icardi'nin performansından memnun değil.

"OSIMHEN'E ÇOK ALIŞTIK"

Trabzonspor yenilgisinin ardından aralarında durum değerlendirmesinde bulunan oyuncular, "Osimhen'e çok alıştık. Osimhen sahada olduğunda önde baskı ve presle sonuç alıyoruz. Icardi, Osimhen değil ve Icardi ile aynı oyunu oynayamıyoruz. Icardi en önde olduğunda daha çok geri koşuyoruz ve Osimhenli oyunu arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nijeryalı golcünün yokluğuna rağmen aynı oyun planında ısrar eden teknik direktör Okan Buruk'un, Göztepe maçında yapacağı tercihler merak konusu. Liverpool maçında kolu kırılan tecrübeli golcünün, Fenerbahçe derbisine yetişmesi planlanıyor.

TOPU BİLE GÖREMEDİ!

Icardi'nin oyun içindeki etkisizliği istatistiklere de yansıdı. 90 dakika sahada kalan Arjantinli, sadece 11 kez topla buluşurken ondan daha az topla buluşan isim 2 dakika süre alan ve 2 kez ayağına top gelen Ahmed Kutucu oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
