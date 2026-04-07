06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
0-0
06 Nisan
Girona-Villarreal
1-0
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
0-3
06 Nisan
Juventus-Genoa
2-0
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
1-0

Sergen Yalçın: "Yaşananları herkes gördü"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinin ardından takıma mesaj verdi.

07 Nisan 2026 08:19
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta derbi haftası öncesi hesaplar bambaşkaydı. SiyahBeyazlılar, Kadıköy deplasmanında kazanıp, 2.'lik yarışını sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyordu ancak olmadı.

Trabzonspor, Galatasaray'ı yenerek puan farkını 11'e çıkarmıştı. Pazar günü ise siyah-beyazlılar, son saniyelerdeki penaltı golüyle Fenerbahçe'ye yenildi ve ezeli rakibinin de 11 puan gerisine düştü.

HEDEF TÜRKİYE KUPASI

Ligde son 6 haftaya girilirken Beşiktaş için ilk 3 potasını yakalamak artık imkansız gibi gözüküyor. Siyah-beyazlılar için en büyük hedef; Türkiye Kupası gibi duruyor. Gruptan 4 maçta topladığı 10 puanla lider çıkan Kartal, çeyrek finalde 23 Nisan Perşembe günü Alanyaspor'u Dolmabahçe'de konuk edecek.

DERBİ İHTİMALİ

Beşiktaş, rakibini elemesi halinde yarı finalde Konyaspor-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yarı final maçları 12-13-14 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezonu mutlaka kupayla kapatmak istiyor.

SERGEN YALÇIN'DAN MESAJ

Tesislerde takımla toplantı yapan Yalçın'ın "Kimse motivasyon düşüklüğü yaşamasın. Önümüzde hala kazanılacak maçlar var ve biz yolumuza galibiyetlerle devam edeceğiz. Yaşananları herkes gördü. Taraftarımızın bize olan desteği çok değerli. Biz de bu desteği sahada alacağımız galibiyetlerle süsleyeceğiz." diyerek, oyuncularından kalan maçlara maksimum konsantrasyonla çıkmalarını istedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.