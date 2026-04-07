06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
0-0
06 Nisan
Girona-Villarreal
1-0
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
0-3
06 Nisan
Juventus-Genoa
2-0
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
1-0

Tedesco'dan penaltı itirafı: "Bakamadım bile"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisinin ardından penaltı golünü atan Kerem Aktürkoğlu'nu özel olarak tebrik etti. İtalyan teknik adam, "Kerem seni tebrik ediyorum. Bu kadar kritik bir penaltıyı en iyi şekilde kullandın. İtiraf ediyorum ben bakamadım bile." sözlerini sarf etti.

07 Nisan 2026 07:35 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 07:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un Galatasaray'ı yenmesinin ardından zirve yarışından kopmamak için Beşiktaş derbisini kazanmaktan başka şansı kalmayan Fenerbahçe, stresli bir 90+ yaşadı…

Karagümrük yenilgisi sonrası yönetimden ültimatom alan sarı-lacivertlilerin İtalyan hocası Domenico Tedesco, olası bir kayıpta hem takımdaki geleceğini tehlikeye sokacak hem de yeni başkan adaylarının çıktığı ortamda kulübü seçimin içine atacaktı. Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdiğinde Kadıköy'de heyecan tavan yaptı.

SOYUNMA ODASINA GİTTİ VE DÖNDÜ

Kerem Aktürkoğlu, 90+11'de topun başına geçtiğinde teknik direktör Tedesco arkasını döndü. Golden sonra büyük sevinç yaşayan İtalyan hoca, bitiş düdüğü ile soluğu soyunma odasında aldı. Bu durumu "Önce kendi içimde sevinmek istedim" diye açıklayan genç hoca, ardından soluğu yeniden sahada aldı.

"BAKAMADIM BİLE"

Tribünlere yumruk şov yaparken adeta havalara uçtu. Soyunma odasında Kerem'i özel olarak tebrik eden Tedesco, o anları adeta tekrar yaşayıp, "Kerem seni tebrik ediyorum. Bu kadar kritik bir penaltıyı en iyi şekilde kullandın. İtiraf ediyorum ben bakamadım bile" diyerek yaşadığı duygu patlamasını itiraf etti. Sonrasında tüm takım büyük sevinç yaşadı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
