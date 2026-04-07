Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou için ceza tehlikesi!

Beşiktaş'a ara transfer döneminde gelen ve ortaya koyduğu performansla teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Emmanuel Agbadou'nun derbinin ardından yaptığı açıklamalar başına bela olabilir.
CEZA ALABİLİR
Agbadou maç sonunda yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirirken, kullandığı ifadeler nedeniyle ceza alabileceği öğrenildi
AGBADOU NELER SÖYLEDİ?
Uzatmalarda aleyhlerine çalınan penaltı kararı sonrası konuşan Emmanuel Agbadou, "Pozisyon ceza sahası dışında, hakem olmayan bir şeyi icat etti" dedi. Şampiyonluğun dürüstçe kazanılması gerektiğini vurgulayan Agbadou, yaşananları "utanılacak bir durum" olarak nitelendirdi.
28 yaşındaki stoper, "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız! Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum." diye konuştu.
"LİG İÇİN KÖTÜ"
Agbadou, hakem yönetimlerinin Türk futboluna zarar verdiğini belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil."
