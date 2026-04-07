Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou için ceza tehlikesi!

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Beşiktaş'ta penaltı yaptıran Emmanuel Agbadou için yeni gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli stoperin derbinin ardından yaptığı açıklamalar ile ilgili ceza alması gündeme gelebilir.

07 Nisan 2026 07:51
Milliyet
Beşiktaş'a ara transfer döneminde gelen ve ortaya koyduğu performansla teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Emmanuel Agbadou'nun derbinin ardından yaptığı açıklamalar başına bela olabilir.

CEZA ALABİLİR

Agbadou maç sonunda yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirirken, kullandığı ifadeler nedeniyle ceza alabileceği öğrenildi

AGBADOU NELER SÖYLEDİ?

Uzatmalarda aleyhlerine çalınan penaltı kararı sonrası konuşan Emmanuel Agbadou, "Pozisyon ceza sahası dışında, hakem olmayan bir şeyi icat etti" dedi. Şampiyonluğun dürüstçe kazanılması gerektiğini vurgulayan Agbadou, yaşananları "utanılacak bir durum" olarak nitelendirdi.

28 yaşındaki stoper, "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız! Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum." diye konuştu.

"LİG İÇİN KÖTÜ"

Agbadou, hakem yönetimlerinin Türk futboluna zarar verdiğini belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil."




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
