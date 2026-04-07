06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
0-0
06 Nisan
Girona-Villarreal
1-0
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
0-3
06 Nisan
Juventus-Genoa
2-0
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
1-0

Beşiktaş'ta Avrupa yolu: Türkiye Kupası

Şampiyonluğa erkenden havlu atan, 3. sıranın ise 11 puan gerisine düşen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanırsa UEFA Avrupa Ligi kapısını da açmış olacak.

07 Nisan 2026 07:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Beşiktaş, Kadıköy'de son saniyede penaltıdan gelen golle Fenerbahçe'ye yenilince lig yarışına erken havlu attı.

TEK HEDEF KUPA

Bitime 6 hafta kala 3. sıranın 11 puan gerisine düşen siyah-beyazlılarda sezonun kalan bölümünde tek gerçekçi hedef sadece Türkiye Kupası kaldı.

KUPADA RAKİP ALANYASPOR

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasını 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puanla lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. 23 Nisan'da Alanyaspor ile oynanacak çeyrek final maçı kupa için büyük önem taşıyor.

MOTİVASYON VE ODAK KUPA

Kupayı müzesine götürmesi halinde Beşiktaş, hem 2026 Süper Kupa'da hem de 2026-27 UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yer alma hakkı elde edecek. Sezonun geri kalanında tüm motivasyon ve odak kupaya verilecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
