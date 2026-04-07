07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Fenerbahçe'de veda kararı: Oğuz Aydın

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun fazla süre vermediği Oğuz Aydın'ın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

calendar 07 Nisan 2026 10:47 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 10:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin 2024 yazında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, bu sezon sarı-lacivertlilerde geri planda kaldı.

AYRILIK BEKLENİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Oğuz Aydın'ı kanatlarda son tercihlerden biri olarak görüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun fazla forma şansı vermediği milli futbolcunun daha fazla forma bulmak için takımdan ayrılması bekleniyor.

FATİH TEKKE İSTİYOR

Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'un ilgilendiği 25 yaşındaki futbolcuya bordo-mavililerin ilgisi devam ediyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Alanyaspor'da birlikte çalıştığı ve hücumda her iki kanatta da forma giyebilen Oğuz Aydın'ı kadrosunda görmek istiyor.

Trabzonspor'un sezon sonunda Oğuz Aydın için devre arasında olduğu gibi yeniden girişimlerde bulunması bekleniyor.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe'de bu sezon 33 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.