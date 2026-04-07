Fenerbahçe'de veda kararı: Oğuz Aydın

Fenerbahçe'nin 2024 yazında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, bu sezon sarı-lacivertlilerde geri planda kaldı.
AYRILIK BEKLENİYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Oğuz Aydın'ı kanatlarda son tercihlerden biri olarak görüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun fazla forma şansı vermediği milli futbolcunun daha fazla forma bulmak için takımdan ayrılması bekleniyor.
FATİH TEKKE İSTİYOR
Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'un ilgilendiği 25 yaşındaki futbolcuya bordo-mavililerin ilgisi devam ediyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Alanyaspor'da birlikte çalıştığı ve hücumda her iki kanatta da forma giyebilen Oğuz Aydın'ı kadrosunda görmek istiyor.
Trabzonspor'un sezon sonunda Oğuz Aydın için devre arasında olduğu gibi yeniden girişimlerde bulunması bekleniyor.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
Fenerbahçe'de bu sezon 33 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
