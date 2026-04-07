07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Göztepe'de Galatasaray öncesi üç eksik

Göztepe'de sarı kart cezalısı Bokele, Galatasaray maçında forma giyemeyecek. İzmir ekibinde İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır'ın da bu maçta oynaması beklenmiyor.

calendar 07 Nisan 2026 11:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Göztepe'de Galatasaray öncesi üç eksik
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta çarşamba günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Süper Lig'de 27 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 46 puanla 5. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ilk yarıda oynanan maçı Galatasaray sahasında 3-1 kazanmıştı.

İzmir temsilcisinde Bokele kart cezalısı olduğu için maç görev yapamayacak. Sarı-kırmızılılarda, sakatlığı bulunan kaptan İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır'ın karşılaşmada forması giymesi beklenmiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
