iPhone 18 ne zaman çıkacak? Fiyatı ne kadar? 2026

Kusursuz donanım sızıntıları ve devrim niteliğindeki ekran altı Face ID teknolojisiyle şimdiden uykuları kaçıran yeni seri için geri sayım başladı. Peki, Tim Cook önderliğindeki o dev lansman sahnesinde yeni iPhone'ları ne zaman göreceğiz?

Kısa ve net cevap: Apple'ın devrim niteliğindeki iPhone 18 ve iPhone 18 Pro serisi, 2026 yılının Eylül ayında düzenlenecek olan geleneksel "Sonbahar Lansmanı" ile tüm dünyaya tanıtılacak ve piyasaya sürülecek! Apple'ın yıllardır şaşmayan bir lansman takvimi bulunuyor. Şirket, yeni amiral gemilerini her zaman Eylül ayının ilk veya ikinci haftası, genellikle salı veya çarşamba günleri sahneye çıkarıyor. Tedarik zincirinden sızan son bilgilere göre bu yıl da bir gecikme yaşanmayacak:

Tanıtım Tarihi (Beklenen): 8 - 15 Eylül 2026 tarihleri arası.

Ön Sipariş Süreci: Etkinlikten hemen sonraki cuma günü.

Satışa Çıkış (Türkiye Dahil): Eylül ayının son haftası.

2026 yılı, Apple için donanım anlamında tam bir "devrim" yılı olacak. Kulislerden ve güvenilir Apple analistlerinden (Ming-Chi Kuo gibi isimlerden) gelen raporlara göre iPhone 18 ile gelecek bomba özellikler şunlar:

Ekran Altı Face ID (Çentiğe Kesin Veda): Yıllardır beklenen o büyük an nihayet iPhone 18 Pro serisiyle geliyor! Dinamik Ada (Dynamic Island) tamamen küçülecek veya tarihe karışacak. Face ID sensörleri doğrudan ekranın altına gizlenerek tam ekran deneyimi sunulacak.

Dünyanın İlk 2nm İşlemcisi (A20 Çip): TSMC ile yapılan dev anlaşma meyvelerini veriyor. iPhone 18 serisi, enerji verimliliğinde ve performansta sınırları zorlayan 2 nanometre mimarisine sahip A20 Bionic (veya A20 Pro) çipleriyle donatılacak. Bu, yapay zeka işlemlerinde eşi benzeri görülmemiş bir hız demek!

Kamera Devrimi (Değişken Diyafram): Özellikle Pro modellerde, profesyonel fotoğraf makinelerinde olduğu gibi "değişken diyafram" (variable aperture) teknolojisine geçiş yapılması ve düşük ışık performansının zirveye çıkarılması bekleniyor.

Apple Intelligence 3.0: Cihaz içi üretken yapay zeka yetenekleri çok daha bağımsız ve akıllı hale gelecek.