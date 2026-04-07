07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Cade Cunningham'ın playofflar öncesinde sahalara dönmesi bekleniyor

Detroit Pistons'ın yıldız oyun kurucusu Cade Cunningham'ın, geçirdiği akciğer sönmesi sakatlığının ardından playofflar başlamadan önce sahalara dönmesi bekleniyor.

07 Nisan 2026 12:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Cunningham, Orlando Magic karşısında alınan 123-107'lik mağlubiyet öncesinde "şüpheli" statüsüne yükseltilmiş, ancak daha sonra kadrodan çıkarılmıştı.

Bu gelişme, Doğu Konferansı lideri Pistons'ın yıldız oyuncusuna playofflar öncesinde yeniden kavuşabileceğine işaret ediyor.

19 Mart'tan bu yana sol akciğerindeki sönme nedeniyle forma giyemeyen Cunningham, dönüş protokolüne alınmış durumda. Aynı şekilde 15 Mart'tan bu yana baldır sakatlığı yaşayan pivot Isaiah Stewart da benzer şekilde "şüpheli" statüsüne yükseltilmiş ancak maç kadrosunda yer almamıştı.

Pistons başantrenörü J.B. Bickerstaff, iki oyuncunun durumuyla ilgili olarak, "İkisi de her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bu tür sakatlıklarda önemli olan ertesi gün nasıl tepki verdiğinizdir. Şu an için her şey olumlu ilerliyor. Doğru yönde adımlar atıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bickerstaff, hem Cunningham hem de Stewart'ın playofflar başlamadan sahalara dönmesi konusunda iyimser olduğunu dile getirdi. Detroit'in normal sezonda oynayacağı üç maç daha bulunuyor.

Cunningham'ın yokluğuna rağmen etkili bir performans sergileyen Pistons, Cumartesi günü Philadelphia 76ers karşısında aldığı galibiyetle Doğu Konferansı'nı lider tamamlamayı garantiledi.

Sakatlığı öncesinde MVP adayları arasında gösterilen Cunningham, maç başına 24.5 sayı ve 9.9 asist ortalamaları yakalıyordu. Stewart'ın dönüşü ise playoff yolunda Pistons'ın pota altı rotasyonunu güçlendirecek önemli bir faktör olarak görülüyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
