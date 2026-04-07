Cade Cunningham'ın playofflar öncesinde sahalara dönmesi bekleniyor

Detroit Pistons'ın yıldız oyun kurucusu Cade Cunningham'ın, geçirdiği akciğer sönmesi sakatlığının ardından playofflar başlamadan önce sahalara dönmesi bekleniyor.



Cunningham, Orlando Magic karşısında alınan 123-107'lik mağlubiyet öncesinde "şüpheli" statüsüne yükseltilmiş, ancak daha sonra kadrodan çıkarılmıştı.



Bu gelişme, Doğu Konferansı lideri Pistons'ın yıldız oyuncusuna playofflar öncesinde yeniden kavuşabileceğine işaret ediyor.



19 Mart'tan bu yana sol akciğerindeki sönme nedeniyle forma giyemeyen Cunningham, dönüş protokolüne alınmış durumda. Aynı şekilde 15 Mart'tan bu yana baldır sakatlığı yaşayan pivot Isaiah Stewart da benzer şekilde "şüpheli" statüsüne yükseltilmiş ancak maç kadrosunda yer almamıştı.



Pistons başantrenörü J.B. Bickerstaff, iki oyuncunun durumuyla ilgili olarak, "İkisi de her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bu tür sakatlıklarda önemli olan ertesi gün nasıl tepki verdiğinizdir. Şu an için her şey olumlu ilerliyor. Doğru yönde adımlar atıyorlar" ifadelerini kullandı.



Bickerstaff, hem Cunningham hem de Stewart'ın playofflar başlamadan sahalara dönmesi konusunda iyimser olduğunu dile getirdi. Detroit'in normal sezonda oynayacağı üç maç daha bulunuyor.



Cunningham'ın yokluğuna rağmen etkili bir performans sergileyen Pistons, Cumartesi günü Philadelphia 76ers karşısında aldığı galibiyetle Doğu Konferansı'nı lider tamamlamayı garantiledi.



Sakatlığı öncesinde MVP adayları arasında gösterilen Cunningham, maç başına 24.5 sayı ve 9.9 asist ortalamaları yakalıyordu. Stewart'ın dönüşü ise playoff yolunda Pistons'ın pota altı rotasyonunu güçlendirecek önemli bir faktör olarak görülüyor.



