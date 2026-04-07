07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Beşiktaş'ta kanatlar sessiz kaldı

Beşiktaş'ta son dönemde kanat oyuncularının gol yollarında etkisiz kalması dikkat çekiyor.

calendar 07 Nisan 2026 14:41
Haber: Haberturk, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta kanatlar sessiz kaldı
Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli silahlarından kanat oyuncuları, son dönemde gol yollarında sessiz kaldı.

VACLAV CERNY

Çekyalı yıldız Vaclav Cerny, son 8 maçta gol atmazken bu süreçte sadece 2 asistlik katkı sağladı. Cerny son golünü Konyaspor'a karşı attı.

CENGİZ ÜNDER

Bir diğer tecrübeli isim Cengiz Ünder ise son 9 maçtır gol atamıyor. Milli oyuncunun son golü Eyüpspor'a karşı gelmişti. O golden bu yana asist katkısı da gelmedi.

MILOT RASHICA

Milot Rashica da performansı ile ışık vermiyor. Kosovalı oyuncu, tam 23 maçtır sadece 1 gol atabildi; o tek gol de 11 maç önce kaldı. Rashica tek golünü Çaykur Rizespor'a attı.

JOTA SILVA

Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva da benzer bir sessizlik içinde. Son golünü 14 maç önce Karagümrük'e kaydeden Jota, son 8 maçta toplam sadece 2 dakika süre alabildi. Forma şansı bulmakta zorlanan oyuncunun takıma katkısı minimum seviyeye geriledi.

EL BILAL TOURE

El Bilal Toure ise son golünü 11 maç önce Kayserispor'a karşı attı. O tarihten bu yana skorer katkısı olmayan Maliki forvet, son 6 maçta sakatlık nedeniyle forma giyemedi ve sahalardan uzak kaldı.

Beşiktaş'ın kanat hattındaki bu genel suskunluk, takımın hücum gücünü de ciddi şekilde sınırlıyor. Gol yükünü ağırlıklı olarak diğer mevkilerden taşımaya çalışan siyah-beyazlılar , kanat oyuncularının bir an önce toparlanmasını bekliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
