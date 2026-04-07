Luis Enrique: 'Bu maçın favorisi yok'

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Liverpool ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuştu.



Liverpool ile oynayacakları maçta bir favori olmadığını söyleyen başarılı teknik adam, "Favorinin kim olduğu önemli değil çünkü böyle maçlarda favori belirlemek zor. Geçen yıl herkes Liverpool'un favori olduğunu söylemişti ancak turu biz geçtik." diye konuştu.



Maçla ilgili konuşan Enrique, "Liverpool'dan daha fazla top hakimiyeti kurmayu umuyoruz ancak bunun ne kadar zor olduğunu bliyoruz. Liverpool çok iyi bir teknik direktöre sahip ve çok iyi bir takım. İngiliz takımlarıyla oynamaya alışkınız, bu bakımdan geçen yıla göre bir fark yok." dedi.



Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında çarşamba günü sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.



