07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Luis Enrique: "Bu maçın favorisi yok"

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Liverpool ile oynayacakları maçta bir favori olmadığını söyledi.

calendar 07 Nisan 2026 16:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Liverpool ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuştu.

Liverpool ile oynayacakları maçta bir favori olmadığını söyleyen başarılı teknik adam, "Favorinin kim olduğu önemli değil çünkü böyle maçlarda favori belirlemek zor. Geçen yıl herkes Liverpool'un favori olduğunu söylemişti ancak turu biz geçtik." diye konuştu.

Maçla ilgili konuşan Enrique, "Liverpool'dan daha fazla top hakimiyeti kurmayu umuyoruz ancak bunun ne kadar zor olduğunu bliyoruz. Liverpool çok iyi bir teknik direktöre sahip ve çok iyi bir takım. İngiliz takımlarıyla oynamaya alışkınız, bu bakımdan geçen yıla göre bir fark yok." dedi.

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında çarşamba günü sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
