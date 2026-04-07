07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Hatayspor'dan bu sezon ilk galibiyet!

1. Lig'in 34. haftasında Hatayspor, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti ve bu sezon ilk kez kazandı.

calendar 07 Nisan 2026 16:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Hatayspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Hatayspor, Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan maçı 4-0'lık skorla kazandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Osman Kaynak kendi kalesine, 32. dakikada Prince Ating, 83. dakikada Ünal Emre Durmushan ve 90+3. dakikada Deniz Aksoy kaydetti.

Ev sahibi Hatayspor, 8. dakikada Rakhim Chaadaev'in kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadı.

1. Lig'de bu sezon ilk galibiyetini alan Hatayspor, 10 puana yükseldi. Bu sezon aldığı puan silme cezalarıyla dikkat çeken Adana Demirspor'un ligde -54 puanı bulunuyor.

Hatayspor, ligin bir sonraki haftasında Sarıyer deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
IAB
