Hatayspor'dan bu sezon ilk galibiyet!

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Hatayspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Hatayspor, Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan maçı 4-0'lık skorla kazandı.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Osman Kaynak kendi kalesine, 32. dakikada Prince Ating, 83. dakikada Ünal Emre Durmushan ve 90+3. dakikada Deniz Aksoy kaydetti.
Ev sahibi Hatayspor, 8. dakikada Rakhim Chaadaev'in kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadı.
1. Lig'de bu sezon ilk galibiyetini alan Hatayspor, 10 puana yükseldi. Bu sezon aldığı puan silme cezalarıyla dikkat çeken Adana Demirspor'un ligde -54 puanı bulunuyor.
Hatayspor, ligin bir sonraki haftasında Sarıyer deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak.
