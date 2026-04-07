Haber Tarihi: 07 Nisan 2026 17:22 -
Güncelleme Tarihi:
07 Nisan 2026 17:22
Motorine zam var mı, gelecek mi? 7 Nisan güncel motorin (mazot) fiyatları
Küresel enerji piyasalarında ve Orta Doğu'daki jeopolitik krizlerde sular durulmuyor, olan yine araç sahiplerinin cebine oluyor! Sabah saatlerinde iptal edildiği düşünülen ve sürücülere derin bir nefes aldıran o devasa zam haberi, akşam saatlerinde piyasalara adeta bir bomba gibi düştü. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda geçişlere müdahale etmesiyle uluslararası piyasalarda arşa çıkan brent petrol fiyatları, akaryakıt tabelalarını yeniden alev topuna çevirdi. Haftanın ikinci gününde kontak çeviren ve depolarını doldurmak üzere istasyonların yolunu tutan milyonlarca araç sahibi, arama motorlarında şok içinde günün o kara sorusunu sorguluyor: Motorine zam var mı? 7 Nisan 2026 Salı günü mazot fiyatlarına ne kadar zam gelecek, güncel pompa fiyatları kaç TL oldu? İşte akaryakıt piyasalarından sızan o sarsıcı son dakika bilgileri ve tabelalardaki son durum...
Özel araç sahiplerinden nakliyeciye, çiftçiden kargo esnafına kadar herkesin bütçesini yerle bir edecek bu devasa artış öncesi istasyonlarda kuyruklar oluşmaya başladı. Depolarını zamdan önce doldurmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu gece yarısı pompaya yansıyacak o tarihi zammın boyutu ne?
MOTORİNE TARİHİ ZAM GELİYOR! (7 NİSAN 2026 GECE YARISI)Kısa ve net cevap: Evet, maalesef motorin (mazot) grubuna Cumhuriyet tarihinin en büyük zamlarından biri geliyor! 7 Nisan 2026 Salı gününü Çarşamba'ya bağlayan bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına tam 7 TL 80 KURUŞ dev bir zam yansıyacak!Sabah saatlerinde piyasada dolaşan "zam iptal edildi" söylentilerinin ardından, akşam üzeri gelen bu resmi haber sektörü kelimenin tam anlamıyla şoke etti. Benzine ise 60 kuruşluk daha hafif bir artış yapılması bekleniyor.Bu tarihi 7.80 TL'lik zammın ardından, 8 Nisan sabahı itibarıyla motorinin litre fiyatı büyükşehirlerde 90 TL sınırına dayanmış olacak!7 NİSAN 2026 GÜNCEL MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI LİSTESİBu gece yarısı (saat 00.00) pompaya yansıyacak olan ve istasyonlarda fiyatları değiştirecek olan o devasa 7.80 TL'lik zamdan önce, an itibarıyla üç büyükşehrimizdeki güncel motorin pompa fiyatları şu seviyelerde seyrediyor:İstanbul (Avrupa Yakası): 77.47 TLİstanbul (Anadolu Yakası): 77.32 TLAnkara: 78.60 TL
İzmir: 78.87 TL(Not: Fiyatlar; dağıtım şirketleri, iller ve bayiler arasındaki nakliye maliyetlerine bağlı olarak ufak farklılıklar gösterebilmektedir. Gece yarısından sonra bu rakamlara 7.80 TL eklenecektir.)ZAMMIN PERDE ARKASINDA NE VAR? (HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ)Akaryakıt uzmanları, gün içinde iptal edilmesi beklenen zammın akşam saatlerinde neden bu kadar şiddetli bir şekilde geri döndüğünü tek bir nedene bağlıyor: Orta Doğu Krizi!İran'ın dünyanın en önemli enerji koridorlarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri engellemesi ve artan gerilim, uluslararası arenada petrol arzını tehlikeye düşürdü. Brent petrol varil fiyatlarında yaşanan bu ani ve sert tırmanış, ne yazık ki döviz kurundaki yüksek seyirle birleşince iç piyasaya tarihi bir motorin zammı olarak yansıdı.
