Motorine zam var mı, gelecek mi? 7 Nisan güncel motorin (mazot) fiyatları

Özel araç sahiplerinden nakliyeciye, çiftçiden kargo esnafına kadar herkesin bütçesini yerle bir edecek bu devasa artış öncesi istasyonlarda kuyruklar oluşmaya başladı. Depolarını zamdan önce doldurmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu gece yarısı pompaya yansıyacak o tarihi zammın boyutu ne?

Kısa ve net cevap: Evet, maalesef motorin (mazot) grubuna Cumhuriyet tarihinin en büyük zamlarından biri geliyor! 7 Nisan 2026 Salı gününü Çarşamba'ya bağlayan bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına tam 7 TL 80 KURUŞ dev bir zam yansıyacak!

Sabah saatlerinde piyasada dolaşan "zam iptal edildi" söylentilerinin ardından, akşam üzeri gelen bu resmi haber sektörü kelimenin tam anlamıyla şoke etti. Benzine ise 60 kuruşluk daha hafif bir artış yapılması bekleniyor.

Bu tarihi 7.80 TL'lik zammın ardından, 8 Nisan sabahı itibarıyla motorinin litre fiyatı büyükşehirlerde 90 TL sınırına dayanmış olacak!

Bu gece yarısı (saat 00.00) pompaya yansıyacak olan ve istasyonlarda fiyatları değiştirecek olan o devasa 7.80 TL'lik zamdan önce, an itibarıyla üç büyükşehrimizdeki güncel motorin pompa fiyatları şu seviyelerde seyrediyor:

İstanbul (Avrupa Yakası): 77.47 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): 77.32 TL

Ankara: 78.60 TL

İzmir: 78.87 TL

(Not: Fiyatlar; dağıtım şirketleri, iller ve bayiler arasındaki nakliye maliyetlerine bağlı olarak ufak farklılıklar gösterebilmektedir. Gece yarısından sonra bu rakamlara 7.80 TL eklenecektir.)

Akaryakıt uzmanları, gün içinde iptal edilmesi beklenen zammın akşam saatlerinde neden bu kadar şiddetli bir şekilde geri döndüğünü tek bir nedene bağlıyor: Orta Doğu Krizi!

İran'ın dünyanın en önemli enerji koridorlarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri engellemesi ve artan gerilim, uluslararası arenada petrol arzını tehlikeye düşürdü. Brent petrol varil fiyatlarında yaşanan bu ani ve sert tırmanış, ne yazık ki döviz kurundaki yüksek seyirle birleşince iç piyasaya tarihi bir motorin zammı olarak yansıdı.