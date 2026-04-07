Vinicius Junior'dan Xabi Alonso itirafı: 'Zor bir dönemdi'

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, geleceği ve İspanyol devinin eski teknik direktörü Xabi Alonso hakkında açıklamalarda bulundu.



"UZUN SÜRE REAL MADRID'DE KALMAYI UMUYORUM"



Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan 25 yaşındaki futbolcu, kulüple yeni kontrat konusunda acele etmediklerini belirterek, "Uzun süre burada kalmayı umuyorum. Başkanın bana olan güveni var. Doğru zamanda sözleşme yenileme konusunu çözeceğiz. Burası hayalimdeki kulüp ve uzun yıllar birlikte devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"XABI ALONSO DÖNEMİ ZOR GEÇTİ"



Vinicius, eski teknik direktör Xabi Alonso dönemine de değindi. İspanyol çalıştırıcıyla saha içinde uyum yakalayamadığını belirten yıldız oyuncu, "Maçlarda oynuyordum ama sürelerim sınırlıydı. Zor bir dönemdi. Her hocanın farklı bir yöntemi var ama onun istediği şekilde bağ kuramadım" dedi.



Bu sürecin kendisi için bir öğrenme deneyimi olduğunu vurgulayan Vinicius, "Şimdi Alvaro Arbeloa ile çok iyi bir bağlantım var. Bana güven veriyor ve ne istediğini net şekilde anlatıyor" ifadelerini kullandı.







