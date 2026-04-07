07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
1-087'
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Vinicius Junior'dan Xabi Alonso itirafı: "Zor bir dönemdi"

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, geleceği ve İspanyol devinin eski teknik direktörü Xabi Alonso hakkında konuştu.

07 Nisan 2026 18:22 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 18:25
Haber: Sporx.com
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, geleceği ve İspanyol devinin eski teknik direktörü Xabi Alonso hakkında açıklamalarda bulundu.

"UZUN SÜRE REAL MADRID'DE KALMAYI UMUYORUM"

Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan 25 yaşındaki futbolcu, kulüple yeni kontrat konusunda acele etmediklerini belirterek, "Uzun süre burada kalmayı umuyorum. Başkanın bana olan güveni var. Doğru zamanda sözleşme yenileme konusunu çözeceğiz. Burası hayalimdeki kulüp ve uzun yıllar birlikte devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"XABI ALONSO DÖNEMİ ZOR GEÇTİ" 

Vinicius, eski teknik direktör Xabi Alonso dönemine de değindi. İspanyol çalıştırıcıyla saha içinde uyum yakalayamadığını belirten yıldız oyuncu, "Maçlarda oynuyordum ama sürelerim sınırlıydı. Zor bir dönemdi. Her hocanın farklı bir yöntemi var ama onun istediği şekilde bağ kuramadım" dedi.

Bu sürecin kendisi için bir öğrenme deneyimi olduğunu vurgulayan Vinicius, "Şimdi Alvaro Arbeloa ile çok iyi bir bağlantım var. Bana güven veriyor ve ne istediğini net şekilde anlatıyor" ifadelerini kullandı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
