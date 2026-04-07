07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1DA
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası: Andre Onana

Beşiktaş'ın Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen kaleci Andre Onana için devreye girdiği iddia edildi.

07 Nisan 2026 19:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester United, Kamerunlu kaleci Andre Onana ile yaz transfer döneminde yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Daily Mail'de yer alan haberlere göre; sezonu Türkiye'de Trabzonspor formasıyla kiralık geçiren 30 yaşındaki kaleci, Old Trafford'a dönerek forma rekabetine girmek istese de kulüp yönetimi bu fikre sıcak bakmıyor.

United'ın, haftalık 140 bin euro kazanan Onana'yı yedek kaleci olarak kadroda tutmayı gerçekçi bulmadığı ve maaş bütçesini düşürmek adına satış planı yaptığı aktarıldı. 

LAMMENS BİR NUMARA OLDU

Kırmızı Şeytanlar'da kaleyi, geçtiğimiz yaz 21 milyon euroya transfer edilen Senne Lammens devraldı. Genç kaleciye tam güven duyulurken, Onana'nın geri dönüşü gündemde yer almıyor. 

Onana'nın menajerlerinin bu ay kulüple görüşme yapması beklenirken, kalecinin ya bonservisiyle ya da yeniden kiralık olarak ayrılması en güçlü ihtimal olarak görülüyor. İngiliz ekibi, 2023'te Inter'den 50 milyon euroya transfer ettiği oyuncudan mümkün olan en yüksek geliri elde etmek istiyor. 

TÜRKİYE'DEN YOĞUN İLGİ

Trabzonspor'un Onana'yı kadroda tutmak istediği belirtilirken, Beşiktaş'ın da Kamerunlu kaleciye ilgi gösterdiği ifade edildi. Ayrıca Fransız temsilcisi Monaco ve Suudi Arabistan kulüplerinin de oyuncuyu takip ettiği aktarıldı.

ALTAY BAYINDIR DA AYRILIĞA YAKIN

Manchester United'da ikinci kaleci Altay Bayındır için de ayrılık ihtimali güçlendi. 2023 yılında Fenerbahçe'den 5 milyon euroya transfer edilen milli kaleci, şu ana kadar 17 maçta forma giydi. 

Kış transfer döneminde Beşiktaş'tan gelen teklif, zaman yetersizliği nedeniyle reddedilirken, yaz aylarında oyuncunun ayrılığına daha sıcak bakıldığı öğrenildi. Türkiye'ye dönüş ihtimali öne çıkıyor.

HEATON TAKIMDA KALABİLİR

Öte yandan üçüncü kaleci Tom Heaton'ın takımda kalması bekleniyor. 40 yaşına girecek olan tecrübeli file bekçisine 1 yıllık yeni sözleşme teklif edilebileceği ve özellikle Lammens'in gelişiminde önemli bir rol üstlendiği ifade edildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.