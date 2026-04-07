Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası: Andre Onana

Manchester United, Kamerunlu kaleci Andre Onana ile yaz transfer döneminde yollarını ayırmaya hazırlanıyor.



Daily Mail'de yer alan haberlere göre; sezonu Türkiye'de Trabzonspor formasıyla kiralık geçiren 30 yaşındaki kaleci, Old Trafford'a dönerek forma rekabetine girmek istese de kulüp yönetimi bu fikre sıcak bakmıyor.



United'ın, haftalık 140 bin euro kazanan Onana'yı yedek kaleci olarak kadroda tutmayı gerçekçi bulmadığı ve maaş bütçesini düşürmek adına satış planı yaptığı aktarıldı.



LAMMENS BİR NUMARA OLDU



Kırmızı Şeytanlar'da kaleyi, geçtiğimiz yaz 21 milyon euroya transfer edilen Senne Lammens devraldı. Genç kaleciye tam güven duyulurken, Onana'nın geri dönüşü gündemde yer almıyor.



Onana'nın menajerlerinin bu ay kulüple görüşme yapması beklenirken, kalecinin ya bonservisiyle ya da yeniden kiralık olarak ayrılması en güçlü ihtimal olarak görülüyor. İngiliz ekibi, 2023'te Inter'den 50 milyon euroya transfer ettiği oyuncudan mümkün olan en yüksek geliri elde etmek istiyor.



TÜRKİYE'DEN YOĞUN İLGİ



Trabzonspor'un Onana'yı kadroda tutmak istediği belirtilirken, Beşiktaş'ın da Kamerunlu kaleciye ilgi gösterdiği ifade edildi. Ayrıca Fransız temsilcisi Monaco ve Suudi Arabistan kulüplerinin de oyuncuyu takip ettiği aktarıldı.



ALTAY BAYINDIR DA AYRILIĞA YAKIN



Manchester United'da ikinci kaleci Altay Bayındır için de ayrılık ihtimali güçlendi. 2023 yılında Fenerbahçe'den 5 milyon euroya transfer edilen milli kaleci, şu ana kadar 17 maçta forma giydi.



Kış transfer döneminde Beşiktaş'tan gelen teklif, zaman yetersizliği nedeniyle reddedilirken, yaz aylarında oyuncunun ayrılığına daha sıcak bakıldığı öğrenildi. Türkiye'ye dönüş ihtimali öne çıkıyor.



HEATON TAKIMDA KALABİLİR



Öte yandan üçüncü kaleci Tom Heaton'ın takımda kalması bekleniyor. 40 yaşına girecek olan tecrübeli file bekçisine 1 yıllık yeni sözleşme teklif edilebileceği ve özellikle Lammens'in gelişiminde önemli bir rol üstlendiği ifade edildi.







