Marina Markova: ''Her şey planladığımız gibi gitti''

Vakıfbank'ın takımın smaçörü Marina Markova, Fenerbahçe Medicana karşısında her şeyin planladıkları gibi gittiğini dile getirdi.
Karşılaşmada olabildiğince hatasız oynadıklarını söyleyen Marina, şöyle konuştu:
"İşimizi iyi yaptık. Her şey planladığımız gibi gitti. Fenerbahçe çok iyi servis kullanan bir takım. Mümkün olduğunca hatasız oynadık, bu bizim için önemliydi. Hücumda da çok iyiydik. Bir sonraki maçı evimizde oynayacağımız için mutluyum. Kendi taraftarımızla daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Umarım bugünkü oyunumuzu orada da gösterebiliriz."
Marina, böyle önemli maçlarda gerginlik yaşanmasının normal olduğunu anlatarak, "Sanırım hakem yanlış bir karar verdi. Üçüncü set, finalin ilk maçı. Bu yüzden iki takımın da gergin anları oldu. Bu gerginlik de hakem tarafından iyi karşılanmadı." ifadelerini kullandı.
