07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1DA
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Marina Markova: ''Her şey planladığımız gibi gitti''

Vakıfbank'lı voleybolcu Marina Markova, Fenerbahçe müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

calendar 07 Nisan 2026 20:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Vakıfbank'ın takımın smaçörü Marina Markova, Fenerbahçe Medicana karşısında her şeyin planladıkları gibi gittiğini dile getirdi.

Karşılaşmada olabildiğince hatasız oynadıklarını söyleyen Marina, şöyle konuştu:

"İşimizi iyi yaptık. Her şey planladığımız gibi gitti. Fenerbahçe çok iyi servis kullanan bir takım. Mümkün olduğunca hatasız oynadık, bu bizim için önemliydi. Hücumda da çok iyiydik. Bir sonraki maçı evimizde oynayacağımız için mutluyum. Kendi taraftarımızla daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Umarım bugünkü oyunumuzu orada da gösterebiliriz."

Marina, böyle önemli maçlarda gerginlik yaşanmasının normal olduğunu anlatarak, "Sanırım hakem yanlış bir karar verdi. Üçüncü set, finalin ilk maçı. Bu yüzden iki takımın da gergin anları oldu. Bu gerginlik de hakem tarafından iyi karşılanmadı." ifadelerini kullandı.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
