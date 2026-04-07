Ağaoğlu halka arz ne zaman işlem görecek? AAGYO borsada ne zaman tahtaya çıkıyor?
Haber Tarihi: 07 Nisan 2026 11:20
Borsa İstanbul'da nisan ayına damga vuran ve yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AAGYO) halka arzında nefesler tutuldu! 1-2-3 Nisan 2026 tarihlerinde 21,10 TL sabit fiyatla talep toplayan ve sonuçları SPK tarafından resmen duyurulan dev şirketin hisseleri için geri sayım başladı. Portföylerine AAGYO hisselerini ekleyen ve heyecanla tavan serisinin başlayacağı o ilk günü bekleyen yüz binlerce yatırımcı, arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu sorguluyor: Ağaoğlu halka arz ne zaman işlem görecek? AAGYO borsa ilk işlem tarihi belli oldu mu? İşte dev gayrimenkul şirketinin Yıldız Pazar'daki tahta açılış gününe dair son dakika beklentileri ve halka arz sonuçlarının tüm detayları…
Hesaplarına yansıyan lot miktarlarını gören ve şirketin borsadaki performansını merak eden yatırımcılar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Borsa İstanbul'da AAGYO koduyla işlem görecek olan hisseler için o kritik gong ne zaman çalacak?
AĞAOĞLU AVRASYA GYO (AAGYO) NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?Kısa ve net cevap: Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (AAGYO) borsada işlem göreceği kesin tarih henüz Borsa İstanbul tarafından resmen AÇIKLANMADI. Ancak sermaye piyasası uzmanlarının ve aracı kurumların genel teamüllerine göre; sonuçların açıklanmasının ardından hisselerin borsada tahtaya çıkması genellikle 3 ila 5 iş günü sürmektedir. Bu doğrultuda AAGYO paylarının, 8 Nisan Çarşamba veya 9 Nisan 2026 Perşembe günü Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "AAGYO" koduyla işleme başlaması ve tavan serisine start vermesi bekleniyor. (Kesin işlem tarihi KAP üzerinden duyurulduğunda tarihler netleşecektir.)AĞAOĞLU HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ? (KİŞİ BAŞI DAĞITIM)Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından şirketin resmi sonuçları da yatırımcılarla paylaşıldı. 3,7 Milyar TL'lik dev halka arz büyüklüğüne ulaşan Ağaoğlu'nun dağıtım tablosu şu şekilde gerçekleşti:Toplam Katılımcı: Halka arza toplamda 917 bin 413 kişi/kurum katıldı.Bireysele Düşen Pay: Eşit dağıtım yöntemiyle bireysel yatırımcılara kişi başına maksimum 121 Lot (9.680 TL) dağıtım gerçekleştirildi.Toplam Dağıtılan Lot: 176.000.000 LotAAGYO HALKA ARZ DETAYLARI VE KÜNYESİ (2026)İşlem gününü bekleyen yatırımcılar için Ağaoğlu Avrasya GYO'nun halka arz künyesini kısaca hatırlayalım:Halka Arz Fiyatı: 21,10 TL
Borsa Kodu: AAGYOHalka Arz Büyüklüğü: 3.713.600.000 TLHalka Açıklık Oranı: %25,11İskonto Oranı: %20İşlem Göreceği Pazar: Borsa İstanbul Yıldız PazarSatmama Taahhüdü: İhraççı ve ortaklar için 1 yıl.
