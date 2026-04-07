Ağaoğlu halka arz ne zaman işlem görecek? AAGYO borsada ne zaman tahtaya çıkıyor?

Hesaplarına yansıyan lot miktarlarını gören ve şirketin borsadaki performansını merak eden yatırımcılar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Borsa İstanbul'da AAGYO koduyla işlem görecek olan hisseler için o kritik gong ne zaman çalacak?

Kısa ve net cevap: Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (AAGYO) borsada işlem göreceği kesin tarih henüz Borsa İstanbul tarafından resmen AÇIKLANMADI. Ancak sermaye piyasası uzmanlarının ve aracı kurumların genel teamüllerine göre; sonuçların açıklanmasının ardından hisselerin borsada tahtaya çıkması genellikle 3 ila 5 iş günü sürmektedir. Bu doğrultuda AAGYO paylarının, 8 Nisan Çarşamba veya 9 Nisan 2026 Perşembe günü Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "AAGYO" koduyla işleme başlaması ve tavan serisine start vermesi bekleniyor. (Kesin işlem tarihi KAP üzerinden duyurulduğunda tarihler netleşecektir.)

Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından şirketin resmi sonuçları da yatırımcılarla paylaşıldı. 3,7 Milyar TL'lik dev halka arz büyüklüğüne ulaşan Ağaoğlu'nun dağıtım tablosu şu şekilde gerçekleşti:

Toplam Katılımcı: Halka arza toplamda 917 bin 413 kişi/kurum katıldı.

Bireysele Düşen Pay: Eşit dağıtım yöntemiyle bireysel yatırımcılara kişi başına maksimum 121 Lot (9.680 TL) dağıtım gerçekleştirildi.

Toplam Dağıtılan Lot: 176.000.000 Lot

İşlem gününü bekleyen yatırımcılar için Ağaoğlu Avrasya GYO'nun halka arz künyesini kısaca hatırlayalım:

Halka Arz Fiyatı: 21,10 TL

Borsa Kodu: AAGYO

Halka Arz Büyüklüğü: 3.713.600.000 TL

Halka Açıklık Oranı: %25,11

İskonto Oranı: %20

İşlem Göreceği Pazar: Borsa İstanbul Yıldız Pazar

Satmama Taahhüdü: İhraççı ve ortaklar için 1 yıl.