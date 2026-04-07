Çorum fırsat tepti, Bodrusmpor ile puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Çorum FK ile Bodrumspor karşı karşıya geldi.



Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Ev sahibi Çorum 10. dakikada Burak Çoban ile 1-0 öne geçerken, Bodrumspor bu gole 26. dakikada Pedro Brazao ile karşılık verdi.



İç Anadolu temsilcisi 84. dakikada Mame Thiam ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Bu sonuçla birlikte iki takımda birer puana razı olurken; Çorum puanını 63'e, Bodrumspor ise 61'e yükseltti.



GELECEK MAÇLARI



Çorum FK gelecek hafta deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak.



Bodrumspor ise sahasında Bandırmaspor'u ağırla



