07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
0-1DA
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
0-0DA
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1
07 Nisan
Wrexham-Southampton
1-2DA

Çorum fırsat tepti, Bodrusmpor ile puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Çorum FK ile Bodrumspor 1-1 berabere kaldı.

07 Nisan 2026 22:07
Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Çorum FK ile Bodrumspor karşı karşıya geldi.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Ev sahibi Çorum 10. dakikada Burak Çoban ile 1-0 öne geçerken, Bodrumspor bu gole 26. dakikada Pedro Brazao ile karşılık verdi.

İç Anadolu temsilcisi 84. dakikada Mame Thiam ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte iki takımda birer puana razı olurken; Çorum puanını 63'e, Bodrumspor ise 61'e yükseltti.

GELECEK MAÇLARI

Çorum FK gelecek hafta deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak.

Bodrumspor ise sahasında Bandırmaspor'u ağırla

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
