07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
0-1DA
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
0-0DA
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1
07 Nisan
Wrexham-Southampton
1-2DA

FIFA, o tezahürat için soruşturma başlattı

FIFA, İspanya-Mısır maçındaki İslamofobik tezahürata soruşturma açtı

calendar 07 Nisan 2026 22:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Disiplin Komitesi, İspanya ile Mısır milli takımları arasında 31 Mart'ta oynanan dostluk maçında bir grup taraftarın İslamofobik tezahüratta bulunması nedeniyle soruşturma açtı.

FIFA'dan İspanyol basınına sözlü olarak yapılan ve İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından da doğrulanan açıklamada, İspanya-Mısır maçında yaşanan olaylarla ilgili RFEF hakkında disiplin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Barselona kentindeki RCDE Stadyumu'nda oynanan dostluk maçının ilk yarısında bir grup İspanyol taraftar "Zıplamayan Müslüman" diye tezahürat yapmış, Mısır Milli Marşı'nı ıslıklamış ve sosyalist İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yönelik hakaret içerikli sloganlar atmıştı.

İspanyol basını, RFEF'nin FIFA Disiplin Komitesince başlatılan soruşturma kapsamında argümanlarını sunacağını, gerekli görülmesi halinde tanıkların çağırabileceğini ve soruşturmanın sonuçlanması için son tarih bulunmadığını yazdı.

RFEF, İslamofobik tezahüratların ardından maçın devre arasında anons yaptırarak, stadyumdaki İspanyol taraftarlara hakaret, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık niteliğindeki tezahüratlardan kaçınma çağrıları yapmış ve stadyumdaki dev ekrandan sporda şiddetin önlenmesi mevzuatı uyarınca bu tür eylemlerin yasak olduğunu hatırlatmıştı.

Maçın ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, RFEF ve başkanı Rafael Louzan, milli futbolcular Pedro Gonzalez Lopez ve Lamine Yamal ile teknik direktör Luis de la Fuente, söz konusu söylemleri kararlılıkla kınayarak, bu tip olayların bir daha yaşanmaması için hep birlikte önlem alınması çağrısında bulunmuştu.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
IAB
