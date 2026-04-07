07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
1-2
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
0-1
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1
07 Nisan
Wrexham-Southampton
1-5

Yağlı güreşte 2026 yılı faaliyet takvimi açıklandı

İlk kez federasyonun faaliyet programında yer alan 2026 Cumhurbaşkanlığı Kupası Yağlı Güreş'te takvim açıklandı.

calendar 07 Nisan 2026 23:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF), 2026 yılı yağlı güreş faaliyet takvimini açıkladı.

Faaliyet programına göre CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, bu yıl 8 etaptan oluşacak.

Dördüncüsü düzenlenecek organizasyonun ilk etabına, 24-26 Nisan tarihlerinde Gaziantep ev sahipliği yapacak. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son etabını, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri oluşturacak.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ise 3-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

 

- Cumhurbaşkanlığı Kupası, İstanbul'da düzenlenecek

TGGF Başkanı İbrahim Türkiş'in daha önce düzenlemeyi planladıklarını açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kupası, ilk kez federasyonun faaliyet programında yer aldı.

Buna göre Cumhurbaşkanlığı Kupası Yağlı Güreşleri, 20 Eylül'de İstanbul'da yapılacak.

Öte yandan, Gelişim Ligi kapsamında faaliyet takviminde 11 güreş organizasyonu bulunuyor.

TÜRKİYE YAĞLI GÜREŞ LİGİ ETAPLARI

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2026 sezonu programı şöyle:

24-26 Nisan / Şahinbey Belediyesi Yağlı Güreşleri

8-10 Mayıs / Manavgat Belediyesi Yağlı Güreşleri

22-24 Mayıs / Manisa Büyükşehir Belediyesi Yuntdağı Yağlı Güreşleri

12-14 Haziran / Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri

24-26 Temmuz / Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri

7-9 Ağustos / Vezirköprü Belediyesi Kunduz Yağlı Güreşleri

21-23 Ağustos / Balıkesir Büyükşehir Belediyesi-Karesi Belediyesi Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri

4-6 Eylül / 674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
