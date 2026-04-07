07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
0-1DA
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
0-0DA
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1
07 Nisan
Wrexham-Southampton
1-2DA

Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı

Beşiktaş camiasında başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı yayımladı.

calendar 07 Nisan 2026 22:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Sergen Yalçın, Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Serdal Adalı, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş'ımıza unutulmaz yüzüncü yıl şampiyonluğunu yaşatan, milli takımımızda da başarıyla görev yapan büyük futbol adamı Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Lucescu'ya Allah'tan rahmet diliyor, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Beşiktaş'a ve Türk futboluna kattıklarını asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ise ABD merkezli Instagram sosyal medya platformundaki hesabından Lucescu'nun fotoğrafını kullanarak şu satırları paylaştı:

"100'üncü yılımızda birlikte kazandığımız o unutulmaz şampiyonluk... Emeklerin ve izlerin hep bizimle olacak hocam. Başımız sağ olsun…"

Sergen Yalçın, futbolculuk döneminde 2002-2003'te siyah-beyazlı takımla elde edilen lig şampiyonluğunda Mircea Lucescu ile beraber çalışmıştı.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
