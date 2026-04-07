07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
0-1DA
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
0-0DA
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1
07 Nisan
Wrexham-Southampton
1-2DA

Ziraat Bankkart, 16 yıllık Kupa Voley hasretine son verdi

Ziraat Bankkart, Kupa Voley'de Galatasaray HDİ Sigorta'yı 3-0 yenerek 16 yıllık Kupa Voley hasretine son verdi.

calendar 07 Nisan 2026 21:23 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 22:15
Haber: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, 2010'dan bu yana ilk, tarihinde 2. kez Kupa Voley'in sahibi oldu.

2026 AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenen Ziraat Bankkart, organizasyondaki kupa özlemine son verdi.

Başkent ekibi, 16 yıl sonra ilk, tarihinde 2. defa Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılılar ise turnuvada oynadıkları 6. finalden de mağlup ayrıldı.

SMS Grup Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Kupası'ndan sonra 2. kupasını aldı. Ziraat Bankkart, yarı finale yükseldiği CEV Şampiyonlar Ligi ve Efeler Ligi'nde de yoluna devam ediyor.

Erkekler Kupa Voley tarihindeki şampiyon takımlar şöyle:

TakımŞampiyonluk
Halkbank 9
Fenerbahçe 5
Netaş 4
Arkas 3
Eczacıbaşı 3
Arçelik 2
SSK 2
Ziraat Bankkart 2
Spor Toto 1
Sönmez Filamentspor 1
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.