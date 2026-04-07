07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1DA
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Milli boksörler, Azerbaycan'da 6 madalya kazandı

Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası İpek Yolu Boks Turnuvası'nda mücadele eden millilerimiz 6 madalya topladı.

calendar 07 Nisan 2026 20:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli boksörler, Azerbaycan'da 6 madalya kazandı
Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası İpek Yolu Boks Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, 6 madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başkent Bakü'deki organizasyonu 3'er altın ve bronz madalyayla tamamladı.

Turnuvada madalya elde eden milli boksörler şunlar:

KADINLAR

Altın madalya: Berfin Kabak (65 kilo)

Bronz madalya: Nilay Yaren Çam (54 kilo), Rabia Araz Topuz (48 kilo), Gamze Soğuksu (51 kilo)

ERKEKELR

Altın madalya: Refik Kartal (70 kilo), Bedirhan Kalkan (85 kilo)

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "Sporcularımıza, verdikleri emek ve sergiledikleri mücadele ruhu için teşekkür ediyorum. Bu başarı sadece bir madalya değil, disiplinli çalışmanın, sarsılmaz bir inancın ve büyük bir ekibin ortak zaferidir. Bu gurur tablosunda emeği geçen başta teknik heyetimiz ve antrenörlerimiz olmak üzere, sporcularımızın kıymetli ailelerine ve tüm camiamıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
