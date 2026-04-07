07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1DA
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Emmanuel Agbadou PFDK'ya sevk edildi

Emmanuel Agbadou, Fenerbahçe maçı sonunda verdiği röportaj nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

calendar 07 Nisan 2026 20:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ardından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Emmanuel Agbadou hakkında disiplin süreci başlatıldı.

Karşılaşma sonrası kullandığı ifadeler nedeniyle futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Derbi sonrası açıklamalarıyla dikkat çeken Agbadou'nun sözlerinin disiplin talimatlarına aykırı bulunduğu belirtilirken, PFDK'nın dosyayı değerlendirerek kısa süre içinde kararını açıklaması bekleniyor.

AGBADOU NELER SÖYLEDİ?

Uzatmalarda aleyhlerine çalınan penaltı kararı sonrası konuşan Emmanuel Agbadou, "Pozisyon ceza sahası dışında, hakem olmayan bir şeyi icat etti" dedi. Şampiyonluğun dürüstçe kazanılması gerektiğini vurgulayan Agbadou, yaşananları "utanılacak bir durum" olarak nitelendirdi.

28 yaşındaki stoper, "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız! Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum." diye konuştu.

"LİG İÇİN KÖTÜ"

Agbadou, hakem yönetimlerinin Türk futboluna zarar verdiğini belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.