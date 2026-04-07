ABD - İran gerilimi Dünya Kupası'nı vurabilir, işte son durum...

FIFA Dünya Kupası tarihinde benzeri görülmemiş bir kriz gündemde: Ev sahibi ülkelerden biriyle siyasi ve askeri gerilim içinde oan bir milli takımın turnuvadaki durumu. İran'ın grup maçlarının ABD yerine Meksika'da oynanmasını talep ettiği, FIFA'nın ise mevcut takvimi değiştirmeyi reddettiği bildiriliyor. ABD tarafında ise güvenlik konusunda net bir garanti verilmediğine dair açıklamalar dikkat çekiyor. Turnuvaya kısa süre kala İran'ın katılım durumu belirsizliğini koruyor.



ÜÇLÜ KRİZ DİNAMİĞİ



İRAN

Maçların ABD'den Meksika'ya alınmasını talep ettiği ve ABD'ye gitmek istemediğini açıkladığı belirtiliyor.

Katılım durumu net değil.



FIFA

Takvim değişikliği talebini reddetti. Mevcut planın korunacağı ifade ediliyor.

Alternatif plan olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmuyor.



ABD / TRUMP

İran takımının katılımına açık olduklarını ancak güvenlik konusunda kesin garanti verilemediğini belirten açıklamalar öne çıkıyor.

Tutumun net olmadığı değerlendiriliyor.



TURNAVA VERİLERİ



Turnuvaya kalan süre: 65 gün (11 Haziran başlangıç)

Takım sayısı: 48 (ilk kez bu format)

Toplam maç: 104

Ev sahibi ülkeler: ABD, Meksika, Kanada



KRONOLOJİ



28 Şubat 2026

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyon başlattığı ve İran'da üst düzey kayıplar yaşandığı yönünde haberler yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından İran'da bazı ülkelere seyahat kısıtlamaları getirildiği öne sürüldü.



Mart 2026

İran Futbol Federasyonu'nun ABD'de oynamak istemediğini FIFA'ya ilettiği ve maçların Meksika'ya alınmasını talep ettiği bildirildi. Meksika tarafının organizasyona hazır olduğu yönünde açıklamalar yapıldı.



11 Mart 2026

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ABD tarafıyla görüştüğü, ABD'den İran'ın katılımına açık ancak güvenlik garantisi veremeyen bir yaklaşım geldiği ifade edildi. FIFA ise turnuva takviminin değişmeyeceğini vurguladı.



5 Nisan 2026

İran Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda, maçların Meksika'ya alınması halinde katılımın mümkün olabileceği, aksi durumda zor göründüğü belirtildi.



6 Nisan 2026

FIFA Başkanı Infantino, mevcut planın tek plan olduğunu ve değişiklik düşünülmediğini yineledi. İran tarafının bekleyişi sürüyor.

"A Planı tek plandır. B, C veya D yok. İran bu Dünya Kupası'nda, en iyi koşullarda oynayacak."

— Gianni Infantino, FIFA Başkanı, 6 Nisan 2026



FIFA Dünya Kupası'nın yaklaşık 100 yıla yaklaşan tarihinde siyasi krizler nedeniyle boykotlar yaşandı. Ancak ev sahibi ülkelerden biriyle doğrudan askeri gerilim içinde olduğu iddia edilen bir takımın turnuva katılımının tartışılması, mevcut durumda ilk örnek olarak öne çıkıyor.



İran'ın ABD'yi "seyahat edilmeyecek ülkeler" listesine aldığı yönündeki iddialar, takımın ABD'de oynanacak grup maçlarını doğrudan etkiliyor. Grup G karşılaşmalarının Los Angeles ve Seattle'da planlandığı biliniyor.



FIFA'nın bu süreçte hem siyasi hem organizasyonel baskı altında olduğu değerlendiriliyor.

İran'ın turnuvadan çekilmesi halinde:



- Grup fikstürü yeniden düzenlenmek zorunda kalabilir

- Bilet ve organizasyon planları etkilenebilir

- Alternatif takım daveti gündeme gelebilir

- Hukuki süreçler doğabilir.

Grup G'deki Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda'nın planları değişir. 104 maçlık takvim yeniden düzenlenmek zorunda kalır. Ya da İran yerine nitelendirilme play-off'undan çıkan bir takım davet edilir — ki bu da kendi hukuki komplikasyonlarını getirir. Sahada ise İran bu sezon çekici bir takım: Sardar Azmoun liderliğinde Asya elemelerini lider geçen, Group G'de ciddi bir tehdit olmaya aday bir kadro.



GRUP G DURUMU



İran – Katılım belirsiz

Maç şehirleri: Los Angeles ve Seattle

Tarihler: 16 ve 21 Haziran



Belçika – Grup favorisi

Mısır – Salah liderliğinde

Yeni Zelanda – İran'ın ilk rakibi (16 Haziran)



Mevcut durumda kriz tamamen çözülmüş değil. FIFA planı koruma yönünde net bir duruş sergilerken, İran tarafının katılımı saha dışı gelişmelere bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor. Bu durum, 2026 Dünya Kupası öncesi en kritik belirsizliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynaklar: Al Jazeera, Bloomberg, CBS Sports, SBS News