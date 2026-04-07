07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1DA
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

calendar 07 Nisan 2026 20:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada, Barış Alper Yılmaz ile Wagner Pina arasındaki pozisyonun VAR konuşmaları da paylaşıldı.

Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın ile VAR hakemi arasında geçen diyaloglar şu şekilde:

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."

Cihan Aydın: "Anlaşıldı."

VAR: "Önce temas noktası... Biraz daha ayağını, evet."

Cihan Aydın: "Evet, geldim Erkan hocam."

VAR: "Temas noktasını gösteriyorum. Bir de geniş açıdan normal hızla göstereceğim."

Cihan Aydın: "Erkan hocam, bir daha başka açıdan ver."

Cihan Aydın: "Evet, bu açı güzel. Oyuncunun ayağı yerde, dizine çarpıyor."

Cihan Aydın: "Diğer açıdan bir daha göster."

VAR: "Diğer açıyı gösteriyorum."

Cihan Aydın: "Temas noktası bu, ayağı boşa gidiyor. Diğer ayağıyla yapıyor."

Cihan Aydın: "Erkan hocam, kararımda kalacağım. Sarı kart."

VAR: "Karar senin."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
