Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı.



Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada, Barış Alper Yılmaz ile Wagner Pina arasındaki pozisyonun VAR konuşmaları da paylaşıldı.



Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın ile VAR hakemi arasında geçen diyaloglar şu şekilde:



VAR: "Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."



Cihan Aydın: "Anlaşıldı."



VAR: "Önce temas noktası... Biraz daha ayağını, evet."



Cihan Aydın: "Evet, geldim Erkan hocam."



VAR: "Temas noktasını gösteriyorum. Bir de geniş açıdan normal hızla göstereceğim."



Cihan Aydın: "Erkan hocam, bir daha başka açıdan ver."



Cihan Aydın: "Evet, bu açı güzel. Oyuncunun ayağı yerde, dizine çarpıyor."



Cihan Aydın: "Diğer açıdan bir daha göster."



VAR: "Diğer açıyı gösteriyorum."



Cihan Aydın: "Temas noktası bu, ayağı boşa gidiyor. Diğer ayağıyla yapıyor."



Cihan Aydın: "Erkan hocam, kararımda kalacağım. Sarı kart."



VAR: "Karar senin."



