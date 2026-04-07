Mircea Lucescu hayatını kaybetti!

Bir dönem A Milli Futbol Takımımız, Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran efsane teknik direktör Mircea Lucescu 80 yaşında hayatını kaybetti.



Deneyimli teknik adam, 3 Nisan Cuma günü sabah saatlerinde hastanede yapılan son kontroller sırasında kalp krizi geçirmiş, ardından sağlık durumu giderek kötüleşmişti. Cumartesi ile Pazar gecesi arasında yoğun bakım ünitesine alınan Lucescu'ya doktorlar tarafından yeniden damarlandırma işlemi uygulandı ve bir süre durumu stabil hale getirildi. Ancak zayıflayan kalbi daha fazla dayanamadı ve operasyonun ardından dört gün sonra yaşamını yitirdi.



Hastanenin başhekimi Catalin Cirstoiu, yapılan tüm müdahalelere rağmen Lucescu'nun kurtarılamadığını açıkladı. Bükreş Üniversitesi Hastanesi de yayımladığı resmi duyuruda, "Romanya'nın en başarılı futbol antrenörlerinden ve oyuncularından biri olan Mircea Lucescu'nun vefatını üzülerek bildiriyoruz. Tüm Rumen nesilleri onun imajını ulusal bir sembol olarak kalplerinde taşıdı" ifadelerine yer verdi.



Lucescu'nun vefatı Romanya'da büyük üzüntü yaratırken, efsane teknik adamın son dönemde Romanya Milli Takımı'nın başında görev yaptığı ve Türkiye ile oynanan play-off maçından yalnızca 12 gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi. İstanbul'daki karşılaşmanın ardından Slovakya maçı hazırlıkları sırasında sağlık durumunun kötüleştiği öğrenildi.



SON MAÇINA TÜPRAŞ'TA ÇIKTI





Tecrübeli çalıştırıcı, 26 Mart'ta oynanan Romanya-Türkiye Dünya Kupası play-off karşılaşmasında, Romanya Milli Takımı ile Türkiye Milli Takımı karşısında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda son kez sahaya çıktı.





GALATASARAY İLE SÜPER KUPA KAZANDI



Ukrayna, Türkiye ve Romanya'da çok sayıda lig şampiyonluğu kazanan Lucescu, 2009'da Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası'nı, 2000 yılında da Galatasaray ile UEFA Süper Kupası'nı müzesine ekledi.



Kariyeri boyunca gittiği her yerde iz bırakan Rumen çalıştırıcı, futbol dünyasının en saygın isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı.





GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA



Galatasaray Kulübü, Lucescu'nun vefatıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Kazandırdığı UEFA Süper Kupa ile ülkemize bir Avrupa kupası daha getiren ve 15. şampiyonluğumuzda da takımımızda teknik direktör olarak görev yapan Mircea Lucescu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Mircea Lucescu'nun ailesine, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz. Seni unutmayacağız Lucescu."







BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA



Beşiktaş Kulübü ise Lucescu'nun vefatıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:





"Eski teknik direktörümüz, 100. yılımızdaki şampiyonluğumuzun mimarı Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Seni hiçbir zaman unutmayacağız Lucescu, huzur içinde uyu.



Elveda Luce."





— Sporx (@sporx) April 7, 2026

Mircea Lucescu, Beşiktaş'a kulüp tarihindeki 100. yıl şampiyonluğunu kazandırdı.

"Ülkemizde A Milli Futbol Takımımızda, Beşiktaş ve Galatasaray'da teknik direktörlük yapmış olan Mircea Lucescu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Mircea Lucescu'nun kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.







FUTBOLCULUK KARİYERİ



1963 yılında futbolculuk kariyerine başlayan Mircea Lucescu, Dinamo Bükreş formasıyla adını duyurdu. Daha sonra Știința București ve Corvinul Hunedoara'da da oynayan eski forvet, kulüp kariyerinde 7 lig şampiyonluğu ve 1 Romanya Kupası kazandı. Romanya Milli Takımı formasını ise 70 kez giydi ve 9 gol attı.





KARİYERİ KUPALARLA DOLU



Kariyeri boyunca toplam 35 kupa kazanan Lucescu, dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında ayrı bir yer edindi.



Rumen çalıştırıcı, kariyerinde 49 kupa şampiyonluğu yaşayan İskoç Alex Ferguson ve 37 kupa zaferi bulunan İspanyol Pep Guardiola'nın ardından listenin üçüncü sırasında yer alıyor.



Romanya Milli Takımı'nı da çalıştıran Lucescu, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 8 lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası zaferi yaşadı.





Futbol tarihinin en çok kupa kazanan 3. teknik adamı!



🏆 9 - Ukrayna Premier Ligi

🏆 8 - Ukrayna Süper Kupa

🏆 7 - Ukrayna Kupası

🏆 3 - Romanya Kupası

🏆 2 - Romanya Ligi

🏆 1 - UEFA Süper Kupa (Galatasaray)

🏆 1 - UEFA Kupası (Shakhtar Donetsk)

🏆 1 - Süper Lig (Galatasaray)… pic.twitter.com/AaplWNldEf



— Sporx (@sporx) April 7, 2026

1967 yılından bu yana Neli Lucescu ile evli olan Mircea Lucescu'nun tek çocuğu Razvan Lucescu da babasının izinden giderek teknik direktörlük kariyeri yaptı ve özellikle PAOK'taki başarılarıyla tanındı.Futbol dünyasında "Il Luce" lakabıyla bilinen Mircea Lucescu'nun vefatı, yalnızca Romanya'da değil, Avrupa ve Türkiye futbolunda da derin bir üzüntü yarattı.