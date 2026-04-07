Beşiktaş'tan Ndidi için sakatlık açıklaması

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan Wilfred Ndidi için açıklama yaptı.
Siyah-beyazlılar, Nijeryalı oyuncunun uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın 85. dakikasında uyluk arkasında ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır.
Wilfred Ndidi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
2-3 HAFTA OLMAYACAK
Ndidi, Fenerbahçe ile oynadığı derbide gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşmüştü. 29 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Deneyimli futbolcunun, cezasıyla birlikte sakatlığı nedeniyle de 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 26 maçta süre bulan Ndidi, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
