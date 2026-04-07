07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1DA
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 20 sporcu ile boy göstereceğiz

Bu yıl Özbekstan'da düzenlenecek olan Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 20 milli sporcu tatamiye çıkacak.

calendar 07 Nisan 2026 19:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Özbekistan'da düzenlenecek Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 20 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre şampiyona, 12-17 Nisan tarihlerinde başkent Taşkent'te yapılacak. Organizasyonda Türkiye'yi, 20 sporcu temsil edecek.

Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak ay-yıldızlı sporcular şunlar:

Erkekler: Utku Kap (45 kilo), Yunus Emre Özden (48 kilo), Altuğ Gesge (51 kilo), Abdurrahman Yılmaz Kılıç (55 kilo), Eymen Akyol (59 kilo), İbrahim Hamza Hasanoğlu (63 kilo), Mustafa Taşdelen (68 kilo), Ercan Berk İmamoğlu (73 kilo), Tunahan Yörük (78 kilo), Yusuf Efe Mızrak (+78 kilo)

Kadınlar: Zeynep Zilan Ülgüt (42 kilo), Medine Gül Turan (44 kilo), Neslihan Bozkurt (46 kilo), Fatma Zehra Akyazıcı (49 kilo), Aslı Cemre Ceylan (52 kilo), Nehir Tekin (55 kilo), Cansu Şeyhoğlu (59 kilo), Elif Esmira Özdirim (63 kilo), Zeynep Nil Menekşe (68 kilo), Gülnihal Şahin (+68 kilo)

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.