Manisa galibiyet özlemi dindirdi

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Manisa FK ile Pendikspor kozlarını paylaştı.



Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Manisa FK 2-0 kazandı.



Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 5. dakikada Lois Diony ile 90+5'de Muhammed Kiprid kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Manisa FK puanını 46'ya yükselterek play-off umutlarını tazelerken 3 maçlık galibiyet özlemini de sonlandırdı.



Pendikspor ise 57 puan ile haftayı 6. basamakta tamamladı.



GELECEK MAÇLARI



Manisa FK gelecek maçında Vanspor'a konuk olacak.



Pendikspor ise sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak



