07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
1-2
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
0-1
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1
07 Nisan
Wrexham-Southampton
1-5

Mourinho, Beşiktaş'ın eski yıldızı kadrosunda görmek istiyor

Benfica'nın hocası Jose Mourinho, Ajax ile yolları ayıracak olan Wout Weghorst'u kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

calendar 07 Nisan 2026 23:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mourinho, Beşiktaş'ın eski yıldızı kadrosunda görmek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Portekiz ekibi Benfica'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Ajax ile sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı forvet Wout Weghorst'u yeni sezon kadrosunda görmek istiyor.

Hollanda basınında yer alan iddialara göre, sezon sonunda Ajax ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki tecrübeli golcü için Benfica devreye girdi. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden Portekiz devinin, Haziran ayında boşa çıkacak olan yıldız oyuncuyla büyük ölçüde el sıkıştığı öne sürüldü.

PİVOT GÜÇ

Yeni sezonda hem Portekiz Süper Ligi'nde hem de Avrupa arenasında daha fiziksel ve dominant bir takım kurmayı planlayan Portekizli teknik adamın, Weghorst'un saha içindeki hırsından etkilendiği belirtildi. Deneyimli teknik adamın, Hollandalı golcüyü hücum hattında önemli bir "pivot güç" olarak konumlandırmayı hedeflediği kaydedildi.

MOURINHO FAKTÖRÜ

Bir dönem Beşiktaş formasıyla sergilediği performansla siyah-beyazlı taraftarların sevgisini kazanan Weghorst, kariyerinin son döneminde Mourinho gibi bir efsaneyle çalışma fırsatına oldukça sıcak bakıyor. Twente gibi kulüplerin de ilgisi bulunmasına rağmen, tecrübeli forvetin Benfica forması giymeye ve yeniden Şampiyonlar Ligi seviyesinde rekabet etmeye hazır olduğu ifade edildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.