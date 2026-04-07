Mourinho, Beşiktaş'ın eski yıldızı kadrosunda görmek istiyor

Portekiz ekibi Benfica'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Ajax ile sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı forvet Wout Weghorst'u yeni sezon kadrosunda görmek istiyor.





Hollanda basınında yer alan iddialara göre, sezon sonunda Ajax ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki tecrübeli golcü için Benfica devreye girdi. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden Portekiz devinin, Haziran ayında boşa çıkacak olan yıldız oyuncuyla büyük ölçüde el sıkıştığı öne sürüldü.





PİVOT GÜÇ





Yeni sezonda hem Portekiz Süper Ligi'nde hem de Avrupa arenasında daha fiziksel ve dominant bir takım kurmayı planlayan Portekizli teknik adamın, Weghorst'un saha içindeki hırsından etkilendiği belirtildi. Deneyimli teknik adamın, Hollandalı golcüyü hücum hattında önemli bir "pivot güç" olarak konumlandırmayı hedeflediği kaydedildi.





MOURINHO FAKTÖRÜ





Bir dönem Beşiktaş formasıyla sergilediği performansla siyah-beyazlı taraftarların sevgisini kazanan Weghorst, kariyerinin son döneminde Mourinho gibi bir efsaneyle çalışma fırsatına oldukça sıcak bakıyor. Twente gibi kulüplerin de ilgisi bulunmasına rağmen, tecrübeli forvetin Benfica forması giymeye ve yeniden Şampiyonlar Ligi seviyesinde rekabet etmeye hazır olduğu ifade edildi.



