07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
1-2
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
0-1
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1
07 Nisan
Wrexham-Southampton
1-5

Bayern Münih'ten Real Madrid'e soğuk duş!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih, deplasmanda Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.

calendar 07 Nisan 2026 23:53 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 00:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. 

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih, 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada perdeyi 41. dakikada Luis Diaz açarken, ilk yarı Alman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih'te Harry Kane, 46. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Real Madrid'in tek golü ise 74. dakikada Kylian Mbappe'den geldi.

Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 71. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.



İki ekip, rövanş mücadelesinde 14 Nisan Çarşamba günü Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Turu geçen ekip PSG - Liverpool eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
