07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
1-2
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
0-1
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1
07 Nisan
Wrexham-Southampton
1-5

EuroLeagu'de play-off'a kalan ilk takım belli oldu!

Real Madrid'i 102-88 yenen Olympiakos, play-off'u garantileyen ilk takım oldu

07 Nisan 2026 23:49
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Basketbol Avrupa Ligi'nde Real Madrid'i 102-88 yenen Olympiakos, play-off'u garantileyen ilk takım oldu.

Sahasında ağırladığı İspanyol temsilcisi karşısında ilk yarıyı 49-42 önde kapatan Yunan ekibi Olympiakos, rakibini 14 sayı farkla mağlup ederek ligi ilk 6'da bitirmeyi garantiledi.

Olympiakos'ta Tyler Dorsey 37 sayı, 5 asist, Sasha Vezenkov 26 sayı, 9 ribauntla oynarken, Real Madrid'de Trey Lyles 22 sayı, 5 ribaunt kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
