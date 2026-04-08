07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
1-2
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
0-1
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1
07 Nisan
Wrexham-Southampton
1-5

FIFA Başkanı Infantino'dan Lucescu için başsağlığı mesajı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı yayımladı.

calendar 08 Nisan 2026 00:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Infantino mesajında, "Futbol dünyası için çok hüzünlü bir gün; sporumuzun efsanelerinden birine veda ediyoruz. Mircea Lucescu harika bir insandı ve son yıllarda onunla birden fazla kez vakit geçirme ayrıcalığına sahip oldum." ifadelerini kullandı.

Lucescu'nun 1970 FIFA Dünya Kupası'nda Romanya'nın kaptanlığını yaptığını ve ardından çok saygın bir teknik direktörlük kariyerine imza atarak geride gerçek bir miras bıraktığını kaydeden Infantino, "Onu tanıma ve onunla çalışma şerefine nail olan herkes, onun futbolu ne kadar çok sevdiğini ve futbol için ne kadar çok yaşadığını bilir. Huzur içinde yatsın." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
