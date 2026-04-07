07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
1-2
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
0-1
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1
07 Nisan
Wrexham-Southampton
1-5

Dört büyüklerden Lucescu'ya taziye mesajı!

Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun vefatı sonrası 4 büyük ekip ve birçok takım taziye mesajı yayımladı.

calendar 07 Nisan 2026 22:55 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 23:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dört büyüklerden Lucescu'ya taziye mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri, Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

GALATASARAY:

"Eski teknik direktörümüz Mircea Lucescu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Galatasaray'ımızın UEFA Süper Kupa zaferinde teknik direktör koltuğunda olan Rumen teknik adam, dünya futbolunun önemli simalarından biriydi. Seni unutmayacağız Lucescu." denildi.

BEŞİKTAŞ:

"Kulübümüzün 100. kuruluş yıl dönümünde kazandığımız şampiyonlukta takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, beyefendi kişiliğiyle başta taraftarlarımızın olmak üzere futbolseverlerin gönlünde önemli bir yere sahip olan Mircea Lucescu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Son olarak Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü unvanıyla şampiyonluk kazandığı stadımızda ağırladığımız Mircea Lucescu'yu her daim saygıyla hatırlayacağız."

FENERBAHÇE:

"Ülkemizde A Milli Futbol Takımı'mızda, Beşiktaş ve Galatasaray'da teknik direktörlük yapmış olan Mircea Lucescu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mircea Lucescu'nun kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR:

"Bir dönem A Milli Futbol Takımı'mızın da teknik direktörlüğünü yapan Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Lucescu'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

Süper Lig ekipleri Alanyaspor, Eyüpspor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Kocaelispor, Rizespor, Gençlerbirliği, Samsunspor; 1. Lig takımları Bandırmaspor, Esenler Erokspor, Iğdır FK, İstanbulspor, Pendikspor ve Ümraniyespor da başsağlığı mesajı yayımladı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.