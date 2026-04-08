07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
1-2
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
0-1
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1
07 Nisan
Wrexham-Southampton
1-5

Fenerbahçe'de Yves Bissouma sürprizi!

Fenerbahçe'nin, Tottenham'dan ayrılması beklenen Yves Bissouma için yaz transferi öncesi görüşmelere başladığı iddia edildi.

08 Nisan 2026 08:40 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 09:01
Fenerbahçe'de Yves Bissouma sürprizi!
Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İngiltere'den iddialar gelmeye devam ediyor.

Dün Football Fancast adlı site; Tottenham'dan sezon sonunda ayrılacak olan Yves Bissouma'nın menajerinin Fenerbahçe'yle görüşme halinde olduğunu duyurdu.

Haberde; "Yves Bissouma sezon sonunda Tottenham'dan ayrılacak. Oyuncunun menajeri yaz transfer dönemi için Fenerbahçe'yle görüşmelerde bulunuyor. Sözleşmesi yaz ayında bitiyor. Tottenham'ın bir yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Malili oyuncu, kulübündeki muameleden memnun değil ve sözleşme uzatmak istemiyor. Yaz aylarında bu transferin gerçekleşmesi muhtemel gözüküyor" denildi.

G.SARAY DA İLGİNLENMİŞTİ

Galatasaray, sezon başında Bissouma'yla ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

46 MİLYON EURO ÖDENDİ

2018'de Lille'den Brighton'a 16 milyon 800 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan Bissouma, 2022 yaz transfer döneminde ise Tottenham'a geçti. Londra temsilcisi, oyuncu için Brighton'a 29 milyon 200 bin euro ödedi.

8 MAÇTA OYNADI

Yves Bissouma, bu sezon Tottenham formasıyla sadece Premier Lig'de şans bulabildi. Malili orta saha şu ana kadar 8 karşılaşmada 463 dakika oynadı, skor katkısı ise yapamadı.

77 MAÇ KAÇIRDI

Bissouma, 2019'dan bu yana 7 yıl içinde çeşitlik sakatlıklar yaşadı. Malili ön libero toplamda sakatlıklar nedeniyle 77 maçta forma giyemedi. Son olarak 14 Mart'ta kas problemi yaşadı.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
