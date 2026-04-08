08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Konferans Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri başlıyor!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü öncelikli organizasyonunda çeyrek finalde 9 Nisan Perşembe günü dört maç oynanacak. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk de bu takımlar arasında yer alıyor.

calendar 08 Nisan 2026 10:20 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 10:28
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı 9 Nisan Perşembe günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde 9 Nisan Perşembe günü 4 karşılaşma oynanacak.

Bu turda rövanş maçları, 16 Nisan Perşembe günü yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.

Ligde çeyrek final ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:

9 Nisan Perşembe:

19.45 Rayo Vallecano (İspanya) - AEK (Yunanistan)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AZ Alkmaar (Hollanda)

22.00 Crystal Palace (İngiltere) - Fiorentina (İtalya)

22.00 Mainz (Almanya) - Strasbourg (Fransa)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
