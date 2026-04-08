08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Balıkesirspor rakip seçmeyecek

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Denizli İdmanyurdu deplasmanındaki son dakika galibiyetiyle bitime 2 hafta kala play-off'u garantileyen Balıkesirspor Teknik Direktörü Zafer Uysal, açıklamalarda bulundu.

08 Nisan 2026 11:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Denizli İdmanyurdu deplasmanındaki son dakika galibiyetiyle bitime 2 hafta kala play-off oynamayı garantiledi.

Balıkesirspor'da teknik direktör Zafer Uysal finallerdeki rakiplerinin kim olacağının önemsiz olduğunu belirtti. Uysal, "Denizli maçında son dakikaya kadar ortaya koyulan üstün mücadele ve asla pes etmeyen tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum. Sahada canla başla savaşan her bir futbolcuma gönülden teşekkür ederim. Cezalı ve eksik oyuncularımızla birlikte, ilk devre sonunda yaşanan sıkıntılı sürece rağmen ortaya konulan karakter ve Balıkesirsporluluk olgusunu da asla göz ardı etmemeliyiz" dedi.

'Matematiksel olarak play-offu garantilemiş olsak da bu asla hedeflerimizden ödün vereceğimiz anlamına gelmez' diyen Uysal, "Kalan maçlarda da tek hedefimiz, bizlere yakışan mücadeleyi sergilemek ve sahaya her zaman kazanmak için çıkmaktır. Play-off eşleşmesinde rakibimizin kim olduğu bizim için hiç önemli değil. Nihai hedefimiz play-off şampiyonluğu ancak önce maç maç gitmek istiyoruz. Her maç kendi başına bir finaldir. Önümüzde Eskişehirspor maçı var ve tüm odağımızı bu karşılaşmaya verdik. Ne olursa olsun, başkanımız ve yönetim kurulumuz ile birlikte taraftarımızın desteğiyle son düdüğe kadar savaşacağız. Birlikte başaracağız" açıklamasını yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
