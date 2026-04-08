Bulls başkanı Reinsdorf: 'Koç Donovan ile devam etmek istiyoruz'

Chicago Bulls başkanı Jerry Reinsdorf, organizasyonda üst düzey değişikliklere gitmelerine rağmen başantrenör Billy Donovan ile yola devam etmek istediklerini açıkladı.



Reinsdorf, basketbol operasyonları başkan yardımcısı Arturas Karnisovas ve genel menajer Marc Eversley ile yolların ayrıldığını duyurduktan sonra, koç pozisyonunda bir değişiklik planlamadıklarını vurguladı.



"Billy'nin Chicago Bulls'un başantrenörü olarak devam etmesini istiyoruz" diyen Reinsdorf, Donovan'ın geleceği konusunda net bir duruş sergiledi.



Son altı sezondur Bulls'un başında bulunan Donovan, 224 galibiyet ve 254 mağlubiyetlik bir performans ortaya koydu. Chicago ekibi, Donovan yönetiminde yalnızca 2021-22 sezonunda play-off'a kalabildi.



Temmuz 2025'te Donovan ile çok yıllı yeni sözleşme imzalayan Bulls, sözleşmenin detaylarını kamuoyuyla paylaşmadı.



60 yaşındaki Donovan, daha önce North Carolina Tar Heels ile de anılmış ancak söz konusu görev Michael Malone'a verilmişti.



Kolej kariyerinde Florida Gators ile 2006 ve 2007 yıllarında üst üste şampiyonluk yaşayan Donovan, NBA'de ise son play-off serisi galibiyetini 2015-16 sezonunda Oklahoma City Thunder ile elde etti.



Reinsdorf, organizasyonun yeni basketbol operasyonları başkanını seçerken de Donovan faktörünün belirleyici olacağını açıkça ifade etti: "Eğer biri Billy Donovan'ı koç olarak istemiyorsa ve Billy de burada kalmak istiyorsa, o kişi bizim için doğru aday değildir."



