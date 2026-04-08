08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Bulls başkanı Reinsdorf: "Koç Donovan ile devam etmek istiyoruz"

Chicago Bulls başkanı Jerry Reinsdorf, organizasyonda üst düzey değişikliklere gitmelerine rağmen başantrenör Billy Donovan ile yola devam etmek istediklerini açıkladı.

calendar 08 Nisan 2026 13:58 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 14:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Reinsdorf, basketbol operasyonları başkan yardımcısı Arturas Karnisovas ve genel menajer Marc Eversley ile yolların ayrıldığını duyurduktan sonra, koç pozisyonunda bir değişiklik planlamadıklarını vurguladı.

"Billy'nin Chicago Bulls'un başantrenörü olarak devam etmesini istiyoruz" diyen Reinsdorf, Donovan'ın geleceği konusunda net bir duruş sergiledi.

Son altı sezondur Bulls'un başında bulunan Donovan, 224 galibiyet ve 254 mağlubiyetlik bir performans ortaya koydu. Chicago ekibi, Donovan yönetiminde yalnızca 2021-22 sezonunda play-off'a kalabildi.

Temmuz 2025'te Donovan ile çok yıllı yeni sözleşme imzalayan Bulls, sözleşmenin detaylarını kamuoyuyla paylaşmadı.

60 yaşındaki Donovan, daha önce North Carolina Tar Heels ile de anılmış ancak söz konusu görev Michael Malone'a verilmişti.

Kolej kariyerinde Florida Gators ile 2006 ve 2007 yıllarında üst üste şampiyonluk yaşayan Donovan, NBA'de ise son play-off serisi galibiyetini 2015-16 sezonunda Oklahoma City Thunder ile elde etti.

Reinsdorf, organizasyonun yeni basketbol operasyonları başkanını seçerken de Donovan faktörünün belirleyici olacağını açıkça ifade etti: "Eğer biri Billy Donovan'ı koç olarak istemiyorsa ve Billy de burada kalmak istiyorsa, o kişi bizim için doğru aday değildir."

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.