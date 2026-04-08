08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-253'
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Sungurlu Belediyespor, Efeler Ligi'ne yükseldi!

Sungurlu Belediyespor, Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi play-off finalinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u 3-1 mağlup ederek SMS Grup Efeler Ligi'ne çıkmayı başardı.

calendar 08 Nisan 2026 15:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi play-off finalinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u 3-1 yenen Sungurlu Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'ne yükseldi.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-13, 23-25, 25-15 ve 25-16'lık setlerle Sungurlu Belediyespor kazandı.

Sungurlu Belediyespor, Onikişubat Belediyespor'dan sonra gelecek sezon Efeler Ligi'nde yer alacak ikinci takım oldu.

Maç sonunda Çorum ekibinin voleybolcuları büyük sevinç yaşadı. Oyunculara, düzenlenen törende kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş verdi.

Kupayla beraber poz veren Sungurlu Belediyespor oyuncularının arasında Çorum Valisi Ali Çalgan da yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
