Keçiörengücü tek attı üç aldı

Alagöz Holding Iğdır FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.



Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Keçiörengücü 1-0 kazanmasını bildi.



Ankara ekibine galibiyeti getiren golü 47. dakikada İshak Karaoğul kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü puanını 53'e yükseltirken, Iğdır FK ise 45 puanda kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Iğdır FK gelecek haftalig sonuncusu Adana Demirspor'a konuk olacak. Keçiörenücü ise sahasında Serikspor'u ağırlayacak.



Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında

Stat: Iğdır Şehir



Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Emre Doğu, Burak Sami Şad



Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Robin Yalçın, Alim Öztürk (Dk. 38 Gökcan Kaya), Fofana (Dk. 76 Tunahan Ergül), Bruno, Loshaj (Dk. 59 Doğan Erdoğan), Mendes, Ali Kaan Güneren (Dk. 76 Oğuz Kağan Güçtekin), Atakan Çankaya, Koita (Dk. 59 Ahmet Emin Engin), Güray Vural



Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Roshi (Dk. 90+4 Hakan Bilgiç), Rroca (Dk. 67 Halil Can Ayan), Hüseyin Bulut, İbrahim Akdağ, Wellington, Ezeh (Dk. 82 Diaby), İshak Karaoğul (Dk. 82 Erkam Develi), Süleyman Luş (Dk. 67 Ali Dere), Fernandes



Gol: Dk. 47 İshak Karaoğul (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)



Sarı kartlar: Dk. 25 Rroca, Dk. 31 Wellington, Dk. 52 Oğuzcan Çalışkan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 33 Alim Öztürk, Dk. 52 Loshaj, Dk. 65 Sinan Bolat (Alagöz Holding Iğdır FK)



