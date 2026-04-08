Keçiörengücü tek attı üç aldı

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yı 1-0 mağlup etti.

calendar 08 Nisan 2026 18:55 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 19:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Keçiörengücü 1-0 kazanmasını bildi.

Ankara ekibine galibiyeti getiren golü 47. dakikada İshak Karaoğul kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü puanını 53'e yükseltirken, Iğdır FK ise 45 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Iğdır FK gelecek haftalig sonuncusu Adana Demirspor'a konuk olacak. Keçiörenücü ise sahasında Serikspor'u ağırlayacak.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Emre Doğu, Burak Sami Şad

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Robin Yalçın, Alim Öztürk (Dk. 38 Gökcan Kaya), Fofana (Dk. 76 Tunahan Ergül), Bruno, Loshaj (Dk. 59 Doğan Erdoğan), Mendes, Ali Kaan Güneren (Dk. 76 Oğuz Kağan Güçtekin), Atakan Çankaya, Koita (Dk. 59 Ahmet Emin Engin), Güray Vural

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Roshi (Dk. 90+4 Hakan Bilgiç), Rroca (Dk. 67 Halil Can Ayan), Hüseyin Bulut, İbrahim Akdağ, Wellington, Ezeh (Dk. 82 Diaby), İshak Karaoğul (Dk. 82 Erkam Develi), Süleyman Luş (Dk. 67 Ali Dere), Fernandes

Gol: Dk. 47 İshak Karaoğul (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 25 Rroca, Dk. 31 Wellington, Dk. 52 Oğuzcan Çalışkan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 33 Alim Öztürk, Dk. 52 Loshaj, Dk. 65 Sinan Bolat (Alagöz Holding Iğdır FK)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 64 20 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 32 21 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
