08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-018'
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Jose Mourinho'nun geleceği için açıklama!

Benfica Başkanı Rui Costa, Jose Mourinho'nun geleceği konusunda bir soru işareti olmadığını ve Portekizli teknik adam ile yola devam etmek istediklerini söyledi.

calendar 08 Nisan 2026 16:38 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 16:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jose Mourinho'nun geleceği için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Benfica'da Jose Mourinho'nun geleceğinin tartışılmaya başlanmasının ardından başkan Rui Costa'dan açıklama geldi.

CNN Portugal, Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes'in, Portekizli teknik direktörün Benfica'da kalmaması adına her şeyi yaptığını duyurdu.

MOURINHO'DAN YALANLAMA

Casa Pia ile oynanan maçın ardından bu iddiaya cevap veren Mourinho, "Maç sırasında (Casa Pia) bir şey olduysa bilmiyorum. Jorge Mendes benim menajerim ama kararların sahibi benim. Benim kararım, Benfica'da devam etmek istediğim yönünde." dedi.

"ONUNLA AYNI DÜŞÜNCEDEYİZ"

Benfica'da başkan Rui Costa da Mourinho için konuştu ve Portekizli teknik adam için, "Onunla aynı düşüncedeyiz." dedi.

Rui Costa, "Jose Mourinho'nun bir yıl daha sözleşmesi var, şu anda bu bir mesele değil. Uyum içindeyiz." dedi.

Fenerbahçe'den sonra Benfica'nın başına geçen Mourinho'nun, Portekiz ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Benfica ve Jose Mourinho arasında yapılan anlaşmaya göre, 2025-26 sezonunun son maçını takip eden 10 gün içinde hem Benfica hem de Mourinho'nun sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.