08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-190'
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

TFF'den 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'u kutladı.

calendar 08 Nisan 2026 18:13 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 18:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 2. Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Batman Petrolspor'a TFF tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta bugün oynanan 35. hafta müsabakalarının ardından Batman Petrolspor, sezonun bitmesine 3 hafta kala grubunu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyerek Trendyol 1. Lig'e yükselmiştir. Başarılarından dolayı Batman Petrolspor Başkanı Mehmet Hakan Toy'u, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Batman Petrolspor camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol 1. Lig'de başarılar dileriz."

Batman ekibi, ligin 35. haftasında deplasmanda Sincan Belediye Ankaraspor'u 3-2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.