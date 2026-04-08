08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-190'
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Kante ve Levent imza gününde taraftar ile bir araya geldi

08 Nisan 2026 17:26
Haber: AA
Fenerbahçeli futbolcular N'Golo Kante ve Levent Mercan, imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.

Chobani Stadı'ndaki Fenerium mağazasında gerçekleştirilen imza gününe, taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Oyunculardan imza alabilmek ve fotoğraf çektirebilmek için saatler öncesinde stadın önüne gelen sarı-lacivertli taraftarlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Kante ve Levent, bir araya geldikleri taraftarların formalarını imzalarken, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
