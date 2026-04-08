Trendyol 1. Lig'e yükselen ilk takım belli oldu

TAKIM O G B M A Y AV P 1.BATMAN PETROLSPOR 33 24 7 2 77 29 48 79 2.MUĞLASPOR 33 19 8 6 44 19 25 65 3.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ 34 18 10 6 53 32 21 64 4.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR 33 18 6 9 76 37 39 60 5.MKE ANKARAGÜCÜ 33 17 8 8 46 37 9 59 6.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 33 17 7 9 56 40 16 58 7.İSKENDERUNSPOR 33 16 8 9 49 37 12 56 8.SULTAN SU İNEGÖLSPOR 33 15 10 8 62 40 22 55 9.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR 33 12 12 9 55 45 10 48 10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 34 14 6 14 52 47 5 48 11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 33 11 14 8 40 33 7 47 12.GMG KASTAMONUSPOR 34 11 9 14 42 48 -6 42 13.KARACABEY BELEDİYESPOR 33 11 6 16 41 49 -8 39 14.MERKÜR JET ERBAASPOR 33 10 6 17 38 54 -16 36 15.ALTINORDU 33 6 10 17 25 55 -30 28 16.BEYKOZ ANADOLUSPOR 33 7 5 21 32 61 -29 26 17.KEPEZSPOR 33 5 8 20 31 67 -36 23 18.KARAMAN FK 33 3 9 21 23 75 -52 18 19.BUCASPOR 1928 33 3 7 23 34 71 -37 16

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Trendyol 1. Lig'e yükseldi.Ligin 35. haftasında Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda Sincan Belediye Ankaraspor'a konuk olan Batman Petrolspor, rakibini 3-2 yendi.Batman ekibinin gollerini 7. dakikada Kerim Frei, 78. dakikada Rahman Buğra Çağıran ve 90+4. dakikada Emir Alagöz attı. Ev sahibi takımın gollerini ise 41. dakikada Şahin Fıstıkcı ve 69. dakikada Samet Emre Gündüz kaydetti.Bu sonuçla grupta puanını 79'a yükselten Batman Petrolspor, en yakın takipçisi Muğlaspor ile olan farkı 14 puana çıkardı. Batman ekibi, bitime 3 hafta kala grupta şampiyonluğunu ilan ederek adını 1. Lig'e yazdırdı.Batman Petrolspor, 24 yıl sonra 1. Lig'de mücadele edecek. Batman ekibi son olarak 2001-2002 sezonunda 1. Lig'de yer almıştı.Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 35. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: